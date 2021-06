Kevin Durant y James Harden van por el campeonato de la NBA

El base titular de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, seguirá de baja este jueves, cuando su equipo jugará en Milwaukee frente a los Bucks el sexto partido al mejor de siete de las semifinales de la Conferencia Este que dominan por 3-2.

Irving, que ya se perdió el quinto partido, se recupera de un esguince de tobillo derecho que sufrió durante el cuarto partido, disputado en Milwaukee.



Por contra los Nets podrán contar con el escolta James Harden, que jugó el martes 46 minutos del quinto partido tras pasar 10 días de baja. Irving no viajará a Milwaukee con el equipo, informó este miércoles el entrenador de los Nets, el novato canadiense Steve Nash.



El base All-Star seguirá recibiendo tratamiento en Brooklyn. Aún no ha avanzado para hacer ningún trabajo en la cancha, de acuerdo a la información ofrecida por Nash. Además la organización de los Nets también trabajan con la posibilidad que Irving no pueda competir más durante la serie ante los Bucks.



Todo lo contrario de lo que sucede con Harden, que se lesionó el tendón de la corva derecha cuando apenas se habían disputado 43 segundos del primer partido de la eliminatoria, el pasado 5 de junio, pero parece recuperado. Aunque no tuvo su mejor desempeño ofensivo en el quinto partido, acabó con cinco puntos tras anotar 1 de 10 tiros de campo -falló los ocho intentos de triples que hizo-, y acertó 3-3 desde la línea de personal, ayudó al equipo con su presencia en otras facetas del juego al repartir ocho asistencias y capturó seis rebotes.





EFE