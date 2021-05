¡Por un cupo! Los ángeles Lakers enfrenta a Los Warriors Golden State

LeBron James frente a Stephen Curry, una de las mayores rivalidades del siglo en la NBA, tendrá un nuevo capítulo este miércoles en el choque entre los Lakers y los Warriors en el 'play in' (repechaje) por un lugar en los playoffs en el Oeste. El partido se vvirá desde las 9 de la noche (Hora Colombia).

Los Angeles Lakers, preocupados por el estado físico de LeBron, tendrán la ventaja de campo frente a los pujantes Golden State Warriors en un partido cuyo ganador avanzará a la primera ronda de los playoffs, donde se cruzará con los Phoenix Suns. El perdedor todavía tendrá una segunda oportunidad para clasificar si es capaz de vencer en su cancha al ganador del segundo cruce del 'play in' del miércoles entre los Memphis Grizzlies y los San Antonio Spurs. El vencedor de este último partido, a celebrarse el viernes, jugará la primera ronda ante Utah Jazz.



Los Lakers, vigentes campeones de la NBA, querían evitar a toda costa los riesgos del 'play in', un formato creado el año pasado para alargar la intriga de la clasificación a playoffs que ha sido duramente criticado por el propio LeBron. El alero, de 36 años, hizo un intento fallido de lograr el pase directo a la postemporada jugando en dos partidos seguidos el fin de semana.



En el segundo de ellos, LeBron tuvo que retirarse al vestuario tras resentirse del esguince en el tobillo derecho que le ha tenido fuera de combate la mayor parte de los dos últimos meses. "Estaré bien", aseguró el domingo 'King James', que persigue el quinto campeonato de su carrera y el segundo con los Lakers.



Dependientes de sus dos superestrellas, LeBron y Anthony Davis, los Lakers se han desplomado en la clasificación desde que 'La Ceja' sufrió una lesión muscular en febrero, cuando ocupaban el segundo lugar. El regreso de ambos para las últimas semanas de fase regular no pudo evitar que los Lakers acabaran en el séptimo puesto y dejaran grandes dudas sobre su capacidad para revalidar el título.



Los Warriors, en cambio, se presentarán el miércoles en el Staples Center con ocho victorias en los últimos nueve partidos de la mano de un Stephen Curry en estado de gracia. A sus 33 años, el base ha sido por segunda vez máximo anotador de la NBA (32,0 puntos por partido) con asombrosas rachas como la de 11 partidos seguidos con más de 30 puntos, poniéndose al hombro a un equipo que poco tiene que ver con el que ganó tres anillos casi seguidos (2015, 2017 y 2018).