¡Décima victoria conscutiva! Memphis Grizzlies se meten en la pelea

Los Memphis Grizzlies sumaron este martes su décima victoria seguida al derrotar nada menos que a los Golden State Warriors, quienes además vieron cómo los Phoenix Suns abrían hueco en lo más alto de la Conferencia Oeste al imponerse a unos Toronto Raptors que llegaban lanzados.

Además, Los Angeles Clippers remontaron un partido que tenían absolutamente perdido ante los Denver Nuggets y Brandon Ingram metió un triple sobre la bocina para tumbar a los Minnesota Timberwolves.

GRIZZLIES 116 - WARRIORS 108

Los Grizzlies van muy en serio. En un exigente reto ante los Warriors de Stephen Curry y Klay Thompson, la excitante y eléctrica tropa de Ja Morant se impuso con poderío y ya se ha ganado el derecho a soñar a lo grande en esta temporada. Elegido el lunes como mejor jugador de la semana en el Oeste, Morant (29 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias) metió la canasta decisiva para decantar la balanza frente a unos Warriors sin Draymond Green y en los que no fue suficiente el triple-doble de Curry (27 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias).



El mexicano Juan Toscano-Anderson jugó 7 minutos para los Warriors en los que no tiró a canasta y cogió 3 rebotes mientras que el español Santi Aldama no tuvo minutos con los Grizzlies.

RAPTORS 95 - SUNS 99

Seis victorias seguidas llevaban los Toronto Raptors de un excelente Fred VanVleet (jugador de la semana en el Este), pero ahí se acabó la racha puesto que en su camino se cruzaron hoy los Phoenix Suns. Devin Booker (16 rebotes, 5 asistencias y 3 rebotes) y Chris Paul (15 puntos, 12 rebotes y 5 robos) doblegaron con serenidad en los últimos minutos a unos Raptors que, pese a tener tres jugadores por encima de los 20 puntos (VanVleet, Siakam y Anunoby), se mostraron demasiado imprecisos desde el triple en el tramo decisivo.

CLIPPERS 87 - NUGGETS 85

En uno de los partidos más extraños de lo que va de temporada para Los Angeles Clippers, el conjunto angelino remontó por la vía épica a los Denver Nuggets después de anotar solo 28 puntos en la primera mitad y de ir perdiendo por 25 en el tercer cuarto. Amir Coffey (18 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias y 4 robos) lideró a unos Clippers con cinco jugadores por encima de la decena de puntos mientras que en los Nuggets, que pudieron haber ganado o empatado el partido con dos tiros en la última jugada, destacaron Aaron Gordon (30 puntos con 11 de 16 en tiros, y 12 rebotes) y Nikola Jokic (21 puntos con 9 de 14 en tiros, 13 rebotes y 8 asistencias).



El español Serge Ibaka jugó 22 minutos en los que aportó 4 puntos (2 de 7 en tiros), 9 rebotes, un robo y un tapón para los Clippers y el argentino Facundo Campazzo disputó 29 minutos en los que sumó 2 puntos (0 de 6 en tiros, 2 de 2 en libres), 5 rebotes, 5 asistencias y un tapón.

PELICANS 128 - TIMBERWOLVES 125

Brandon Ingram, con un espléndido triple sobre la bocina, firmó la jugada más destacada de la jornada y certificó así la victoria de los New Orleans Pelicans sobre los Minnesota Timberwolves. Ingram consiguió 33 puntos, 4 rebotes y 9 asistencias mientras que en los Timberwolves brilló el jugador de origen dominicano Karl-Anthony Towns con 26 puntos (9 de 16 en tiros), 8 rebotes, 5 asistencias y 3 robos en 42 minutos en pista. El español Willy Hernangómez no tuvo minutos con los Pelicans.

BULLS 133 - PISTONS 87

Los Chicago Bulls, que lideran el Este, desintegraron a los Detroit Pistons, que son el segundo peor equipo de la NBA, en un partido sin mucha historia en el que los locales rozaron los 50 puntos de diferencia. Nikola Vucevic (22 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias) lideró a unos Bulls en los que los menos habituales contaron con muchos minutos en tanto que Josh Jackson (16 puntos) fue el máximo anotador de unos Pistons negados desde el triple (6 de 35).

WIZARDS 122 - THUNDER 118

Kyle Kuzma (29 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias) guió a los Washington Wizards a una victoria ajustada en casa sobre unos Oklahoma City Thunder en los que destacó Shai Gilgeous-Alexander (32 puntos, 3 rebotes y 8 asistencias). El brasileño Raul Neto jugó 19 minutos para los Wizards en los que logró 2 puntos (1 de 5 en tiros), 5 rebotes y 5 asistencias).

CONFERENCIA ESTE:

1.- Chicago Bulls (27-11)

2.- Brooklyn Nets (25-14)

3.- Miami Heat (25-15)

4.- Milwaukee Bucks (26-17)

5.- Philadelphia 76ers (23-16)

6.- Cleveland Cavaliers (23-18)

7.- Charlotte Hornets (22-19)

8.- Toronto Raptors (20-18)

9.- Washington Wizards (21-20)

10.- Boston Celtics (20-21)

11.- New York Knicks (20-21)

12.- Atlanta Hawks (17-22)

13.- Indiana Pacers (15-26)

14.- Detroit Pistons (9-31)

15.- Orlando Magic (7-34)

CONFERENCIA OESTE:

1.- Phoenix Suns (31-9)

2.- Golden State Warriors (30-10)

3.- Utah Jazz (28-13)

4.- Memphis Grizzlies (29-14)

5.- Dallas Mavericks (22-18)

6.- Denver Nuggets (20-19)

7.- Los Angeles Lakers (21-20)

8.- Los Angeles Clippers (21-21)

9.- Minnesota Timberwolves (20-21)

10.- Portland Trail Blazers (16-24)

11.- San Antonio Spurs (15-25)

12.- Sacramento Kings (16-27)

13.- New Orleans Pelicans (15-26)

14.- Oklahoma City Thunder (13-27)

15.- Houston Rockets (11-31).





EFE