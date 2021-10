¡Drástica medida! Nets no admitirán a Irving por no vacunarse

Los Nets de Brooklyn anunciaron este martes que el base Kyrie Irving, quien no se ha vacunado contra la covid-19, no podrá competir hasta que no haya cumplido con este requisito exigido por las autoridades de sanitarias de Nueva York.

El anuncio de los Nets incluye también la prohibición a Irving a participar en los entrenamientos del equipo. Las autoridades sanitarias de Nueva York han determinado que los deportistas profesionales deben acreditar su vacunación contra la covid-19, si quieren entrenar y competir en lugares públicos.



"Kyrie ha dejado en claro que tiene una opción en este asunto y, en última instancia, será él quien decida", informó el gerente general Sean Marks. Los equipos no pueden revelar detalles privados sobre la salud de los jugadores. Pero cuando se le preguntó el martes si Irving estaba vacunado, Marks dijo: "Si estuviera vacunado, no tendríamos esta discusión".



"A Kyrie le encanta jugar baloncesto, quiere estar ahí fuera, quiere participar con sus compañeros de equipo", matizó Marks. Irving se unió al equipo en un entrenamiento al aire libre el sábado, y se entrenó con el equipo el domingo, pero no jugó en el partido de exhibición de Brooklyn en Filadelfia el lunes. El entrenador Steve Nash había dicho que los Nets sabían que se perderían a Irving en algunos partidos. Con el alero Kevin Durant, el escolta James Harden e Irving, los Nets eran considerados favoritos para ganar el título de la NBA.

Pero fueron eliminados por los Milwaukee Bucks en la segunda ronda de los 'playoffs' de la temporada pasada luego de que Irving se torciera el tobillo y se perdiera los últimos tres partidos. Marks evitó calcular cuánto tiempo estaría Irving fuera del equipo, así como comentar si el equipo consideraría traspasarlo. "La esperanza es que tengamos a Kyrie de vuelta", comentó Marks. "Le daremos la bienvenida de nuevo con los brazos abiertos bajo un conjunto diferente de circunstancias, por lo que debemos esperar y ver cómo sucede eso. Pero mientras tanto, debemos centrarnos en los dieciséis jugadores que van a estar en esta lista", precisó.



Los jugadores de la NBA no están obligados a vacunarse, pero se enfrentan a más pruebas y restricciones sobre su capacidad para estar cerca de sus compañeros de equipo. La NBA había anunciado que a los jugadores no se les pagaría por los partidos que se perdieran porque ese motivo. Pero Marks explicó que a Irving se le seguiría pagando por los partidos fuera de casa. Los compañeros de equipo habían dicho que apoyaban la decisión de Irving, pero Marks parecía indicar que había preocupación por la reacción de los aficionados. Nueva York se vio muy afectada a principios de marzo de 2020 por la expansión del coronavirus y la arena de los Nets se convirtió en un lugar de vacunación esta primavera.







EFE