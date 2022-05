¡Booker, espléndido! Los Suns de Phoenix, por el campeonato de la NBA

Los Phoenix Suns, con 28 puntos de Devin Booker, triunfaron este martes por 110-80 en casa contra los Dallas Mavericks, en los que el esloveno Luka Doncic anotó 28 puntos y capturó once rebotes, y tomaron ventaja por 3-2 en las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA.

Tras perder los dos encuentros disputados en Dallas, los Suns hicieron valer el factor campo en el Footprint Center y arrollaron a los Mavs con un tremendo tercer cuarto, en el que lograron un parcial de 17-0 y superaron por 33-14 a los texanos. El equipo de Monty Williams, elegido este lunes como mejor técnico de la temporada, podrá sentenciar la serie el próximo jueves en el sexto partido, fijado en el American Airlines Center de Dallas.



Booker lideró a los Suns con 28 puntos, siete rebotes y dos asistencias, apoyado por los 20 puntos y nueve rebotes de De'Andre Ayton, mientras que Chris Paul aportó siete puntos, dos rebotes y diez asistencias. Le dieron a los Suns un triunfo que les acerca a las finales de Conferencia. Los números están a su lado: en 183 ocasiones de 222 el equipo que tomó ventaja con 3-2 en las series de 'playoffs' acabó pasando de ronda.



En los Mavericks, Doncic anotó 28 puntos, con once rebotes, dos asistencias y tres robos, mientras que Jalen Brunson aportó 21 puntos y siete rebotes. Sin embargo, a los hombres de Jason Kidd les faltó apoyo del resto de sus compañeros y acabaron con un modesto 27 de 71 en tiros. Demasiado poco para tutear a unos Suns que rozaron el 50 % (43 de 87).

DONCIC Y BOOKER, AL MANDO

La presión era cada vez más alta y en 'The Valley' las estrellas de los Suns y los Mavs no tardaron en ser protagonistas, lo que dio vida a un partido de máxima intensidad, marcado por grandes jugadas e intercambio de aceleraciones. Doncic fue le centro de las jugadas de los Mavs y llevaba ya 18 puntos y siete rebotes al descanso, con un siete de 16 en tiros.



Por su parte, Booker sumaba 16 con un brillante siete de once en tiros. Ambos equipos tuvieron porcentajes parecidos y ninguno de los dos pudo tomar ventajas importantes en la primera mitad del encuentro. Los Mavs tuvieron ocho de margen en el 38-30, pero fueron los Suns quienes remontaron hasta llevarse a los vestuarios un 49-46.

LOS SUNS SELLAN PARCIAL DE 17-0

Fue en el tercer período cuando el partido tuvo su punto de inflexión, con los Suns que sellaron un demoledor parcial de 17-0 ante unos Mavs que se atascaron por completo durante más de cinco minutos. Fue un bajón que pasó factura a los hombres de Jason Kidd. Encadenaron seis balones perdidos en siete minutos y también vieron como Finney-Smith cometía una falta flagrante a Devin Booker, sin consecuencia para el número 1 de los Suns (68-50). El cuarto acabó con 33-14 para unos Suns que incrementaron su ventaja hasta los 22 puntos en el 82-60.



Los de Arizona tan solo perdieron dos balones por los doce de los Mavs, que solo conectaron seis de sus quince tiros. Doncic, con ocho puntos, y Brunson, con seis, fueron los únicos en anotar para los texanos. Booker, por su parte, anotó tres triples y doce puntos en el tercer período, que dejaba prácticamente sentenciado el choque para entrar en el cuarto período.

Para los Mavericks fue un golpe psicológico. No consiguieron levantarse y se derrumbaron por completo, hasta caer por un definitivo 110-80. En los últimos segundos, con todo ya decidido, el congolés Bismack Biyombo intentó sellar la victoria con un potente mate y Marquese Chriss reaccionó con una dura falta, al ver esa jugada como innecesaria. Los dos jugadores casi llegaron a encararse en el túnel de vestuarios, antes de que se restableciera la calma.



EFE