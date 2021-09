¡Falta muy poco, se mueve la NBA! Los equipos se refuerzan

Falta muy poco para que comience una nueva y apasionante temporada de la NBA. El primer partido, el 3 de octubre, entre los Lakers y los Nets promete ilusionar con uno de los mejores años del baloncesto profesional, especialmente por la cantidad de traspasos, incorporaciones y ratificaciones de los equipos.

El mercado de agentes libres y las operaciones de traspaso han cambiado considerablemente, el paisaje de muchos de los equipos de la Liga, el diario Marca de España hizo una selección de los fichajes de los principales equipos de la NBA para la temporada 2021-22.

Boston Celtics

Siguen: Jaylen Brown, Carsen Edwards, Romeo Langford, Aaron Nesmith, Payton Pritchard, Marcus Smart, Jayson Tatum, Grant Williams, Robert Williams, Jabari Parker (no garantizado).



Caras nuevas: Kris Dunn (Hawks), Bruno Fernando (Hawks), Sam Hauser (rookie), Al Horford (Thunder), Enes Kanter (Trail Blazers), Josh Richardson (Mavericks), Dennis Schröder (Lakers).



Interesados en: Avery Bradley (Rickets), Isaiah Thomas.



Se han ido: Tacko Fall, Evan Fournier (Knicks), Luke Kornet, Semi Ojeleye (Bucks), Tristan Thompson (Kings), Kemba Walker (Knicks), Tremont Waters.

Nets de Brooklyn



Siguen: Bruce Brown, Nicolas Claxton, Kevin Durant, Blake Griffin, James Harden, Joe Harris, Kyrie Irving, DeAndre Jordan, Alize Johnson (no garantizado).



Caras nuevas: DeAndre' Bembry (Raptors), Jevon Carter (Suns), Kessler Edwards (rookie), James Johnson (Pelicans), Patty Mills (Spurs), Day'Ron Sharpe (rookie), Cam Thomas (rookie).



Invitados al campus de entrenamiento: David Duke Jr.



Selecciones de Draft no firmadas: Marcus Zegarowski (49), RaiQuan Gray (59)



Interesados en: Quinndary Weatherspoon (Spurs), Paul Millsap (Nuggets)



Se han ido: Chris Chiozza (Warriors), Spencer Dinwiddie (Wizards), Jeff Green (Nuggets), Mike James, Tyler Johnson, Timothe Luwawu, Reggie Perry, Landry Shamet (Suns).

Wiarriors Golden State



Siguen: Stephen Curry, Draymond Green, Kevon Looney, Jordan Poole, Klay Thompson, Juan Toscano, Andrew Wiggins, James Wiseman, Damion Lee (no garantizado), Mychal Mulder (no garantizado), Gary Payton II (no garantizado).



Caras nuevas: Nemanja Bjelica (Heat), Chris Chiozza (Nets), Andre Iguodala (Heat), Jonathan Kuminga (rookie), Moses Moody (rookie), Otto Porter (Magic).



Invitados al campus de entrenamiento: JaQuori McLaughlin.



Interesados en: Paul Millsap, Ben Simmons (Sixers), Myles Turner (Pacers).



Se han ido: Kent Bazemore (Lakers), Jordan Bell, Nico Mannion, Kelly Oubre (Hornets), Eric Paschall (Jazz), Alen Smailagic.

Houston Rockets

Siguen: D.J. Augustin, Eric Gordon, Danuel House, K.J. Martin Jr., David Nwaba, Kevin Porter Jr., Jae'Sean Tate, John Wall, Christian Wood, Khyri Thomas (no garantizado).



Caras nuevas: Josh Christopher (rookie), Usman Garuba (rookie), Jalen Green (rookie), Matthew Hurt (rookie), Alperen Sengun (rookie), Daniel Theis (Bulls).



Agentes libres: Armoni Brooks (con restricciones), Anthony Lamb (con restricciones).



Se han ido: Avery Bradley, Sterling Brown (Mavs), Dante Exum, Cameron Oliver, Kelly Olynyk (Pistons), Cameron Reynolds, D.J. Wilson.

LA Lakers

Siguen: Anthony Davis, Marc Gasol, Talen Horton-Tucker, LeBron James.



Caras nuevas: Carmelo Anthony (Trail Blazers), Trevor Ariza (Heat), Joel Ayayi (rookie), Kent Bazemore (Warriors), Wayne Ellington (Pistons), Dwight Howard (Sixers), Malik Monk (Hornets), Kendrick Nunn (Heat), Austin Reaves (rookie), Russell Westbrook (Wizards).



Invitados al campus de entrenamiento: Mac McClung, Chaundee Brown.



Interesados en: Tim Frazier (Grizzlies), JaKarr Sampson (Pacers), Isaiah Thomas, Darell Collison, Mike James (Nets), Buddy Hield (Kings), Avery Bradley (Rockets), J.J. Redick (Mavs)



Se han ido: Kostas Antetokounmpo, Devontae Cacok, Kentavious Caldwell-Pope (Wizards), Alex Caruso (Bulls), Andre Drummond (Sixers), Jared Dudley, Montrezl Harrell (Wizards), Kyle Kuzma (Wizards), Wesley Matthews, Alfonzo McKinnie, Ben McLemore (Trail Blazers), Markieff Morris (Heat), Dennis Schröder (Celtics).

Milwakee Bucks



Siguen: Giannis Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo, Pat Connaughton, Donte DiVincenzo, Jrue Holiday, Brook Lopez, Khris Middleton, Jordan Nwora, Bobby Portis, Elijah Bryant (no garantizado), Mamadi Diakite (no garantizado).



Caras nuevas: Grayson Allen (Grizzlies), George Hill (Sixers), Rodney Hood (Raptors), Georgios Kalaitzakis (rookie), Sandro Mamukelashvili (rookie), Semi Ojeleye (Celtics).



Se han ido: Bryn Forbes (Spurs), Justin Jackson, Sam Merrill (Grizzlies), Jeff Teague, Axel Toupane, P.J. Tucker (Heat).

San Antonio Spurs



Siguen: Keldon Johnson, Tre Jones, Dejounte Murray, Jakob Poeltl, Luka Samanic, Devin Vassell, Lonnie Walker, Derrick White, Drew Eubanks (no garantizado).



Caras nuevas: Al-Farouq Aminu (Bulls), Zach Collins (Trail Blazers), Bryn Forbes (Bucks), Chandler Hutchison (Wizards), Jock Landale (rookie), Doug McDermott (Pacers), Josh Primo (rookie), Joe Wieskamp (rookie), Thaddeus Young (Bulls).



Agentes libres: Keita Bates-Diop (con restricciones).



Interesados en: Ben Simmons (Sixers)



Se han ido: DeMar DeRozan (Bulls), Gorgui Dieng (Hawks), Rudy Gay (Jazz), DaQuan Jeffries, Trey Lyles (Pistons), Patty Mills (Nets), Quinndary Weatherspoon.