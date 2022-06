'No tenemos tiempo para provocaciones': se calienta la final de la NBA

Jaylen Brown, de los Boston Celtics, aseguró este martes que su equipo no tiene "tiempo para caer en las provocaciones" de Draymond Green, de los Golden State Warriors, al analizar las dificultades añadidas con las que se encontrará en el tercer partido de las Finales de la NBA, fijado este miércoles en el TD Garden de Boston.

"No tenemos que caer en eso, no tenemos tiempo para eso. Tenemos que jugar al baloncesto, yo haré mi trabajo. Todos haremos nuestro trabajo. No tenemos que caer en esas provocaciones", afirmó Brown en la rueda de prensa previa al partido. Lo hizo después de rozar una bronca con Green en el segundo encuentro de las Finales, en San Francisco, en el que los dos llegaron a encararse tras una falta del jugador de los Warriors.



Los Celtics, que habían ganado en el duelo de apertura, pagaron los 18 balones perdidos y vieron como los Warriors igualaban la serie, que se desplazará a Boston para el tercer y cuarto capítulo. Brown reconoció que los Celtics deben "cambiar cosas" para tener opciones de triunfar y destacó que será necesaria alta intensidad para contener a Klay Thompson.

"Klay está fallando tiros, tenemos que seguir poniéndoselo complicado. Sabemos que pueden crecer en todo momento. No podemos dejar de hacer ese trabajo", dijo sobre Thompson, que hasta este momento no ha conseguido brillar en la serie. En su intervención, Brown se refirió además a la importancia que tienen los jugadores de la NBA para sensibilizar al entorno sobre cuestiones sociales.

En particular, aseguró que estaría de acuerdo en negarse a competir cuando ocurran tragedias como el reciente tiroteo de Uvalde (Texas), cuando un joven de 18 años irrumpió en un colegio y mató a 19 niños. "Hay cosas que se deben analizar. Diría que es necesario sensibilizar a la gente. Los cambios son necesarios y creo que (negarse a jugar partidos) es una estrategia que podría funcionar", dijo.

TATUM, PREPARADO PARA CONTESTAR A GREEN

En el día de medios organizado por la NBA también habló Jayson Tatum, estrella de los Celtics, quien dio su particular interpretación de las provocaciones de Green en esta serie. "Yo solo juego al baloncesto, hablo con la gente que conozco, si tenemos relación en pista. Soy competitivo, y si mi dices algo te voy a contestar. No soy un instigador, solo juego. Esto es baloncesto, tienes que entender lo que algunas personas tratan de sacarte del partido", afirmó. "Me divierte esa parte del juego, me gusta la parte competitiva", añadió.

Admitió que los Celtics tienen que reducir al máximo los balones perdidos para poder tutear a los Warriors y destacó la importancia de "tener paciencia" para construir "el mejor tiro posible" durante las posesiones. Dijo además que le fastidia el debate a su alrededor sobre si se le puede considerar como "una súper estrella" y subrayó que él nunca se definió de esa manera. "Hay cosas que se pueden debatir, pero si consigues ser campeón, eso no se puede debatir", aseguró. "Jugar unas finales es un sueño cumplido, trabajas para eso. Quieres ganar ese trofeo. No quiero tener ningún remordimiento", prosiguió.







EFE