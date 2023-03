NBA: Dallas respiró tras conocer la gravedad de la lesión de Doncic

Luego de salir con molestias en el duelo entre Dallas Mavericks y New Orleans Pelicans, Luka Doncic prendió las alarmas ya que tras el partido no se encontró para nada bien.



Para ese juego, el esloveno no tuvo su mejor noche ya que terminó el partido con solo 15 puntos en 28 puntos.



Ante esto, Doncic se practicó una resonancia magnética la cual descartó cualquier lesión grave en su maltrecho muslo izquierdo. De hecho, ESPN mencionó que “se espera su regreso cuando el malestar se lo permita”.

Por otro lado, otra figura que se lesionó en las últimas horas fue el jugador de los Phoenix Suns, Kevin Durant, cuya lesión se produjo durante el calentamiento ante Oklahoma City Thunder.



El pronóstico también parecía que iba a resultar peor, pero afortunadamente solo se perdería de dos a tres semanas según confirmó la franquicia ya que sufrió un esguince en el tobillo izquierdo.



Cabe señalar que Durant espera estar medio mes por fuera, pero se le evaluará de nuevo en los próximos días para saber si puede volver antes de tiempo.