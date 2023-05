NBA: Celtics vapulearon a 76ers e igualaron la semifinal en el este

Con una gran actuación de Jaylen Brown, los Boston Celtics consiguieron este miércoles una victoria muy cómoda sobre los Philadelphia 76ers en condición de local. Fue un categórico 121-87 que iguala la semifinal del este de la NBA.



Brown consiguió 25 puntos y fue seguido por Malcolm Brogdon que logró 23 puntos saliendo desde la banca. Además, Derrick White y Marcus Smart aportaron 15 unidades para la victoria.



Por su parte, Jayson Tatum solo pudo anotar siete puntos en sus 19 minutos en cancha.

La recuperación ante los Sixers no era fácil, no obstante los Celtics se crecieron ante el recién nombrado MVP de la temporada, Joel Embiid y consiguieron una paliza que dará confianza para los próximos juegos.



De hecho, Embiid que no jugó el primer juego por una lesión de rodilla tuvo un discreto partido con 15 puntos por lo que en los Sixers le tocó liderar a Tobias Harris que anotó 16 puntos.



Este viernes se jugará el tercer juego de una serie que se mudará a Philadelphia para los próximos dos juegos.