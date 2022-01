Carmelo se enfrenta a fans de Philadelphia por comentarios racistas

Carmelo Anthony, de Los Angeles Lakers, se encaró este jueves con un par de fans en la cancha de los Philadelphia 76ers, que finalmente fueron expulsados del estadio por su comportamiento, y después del encuentro aseguró que le habían hecho comentarios con connotaciones racistas.

"Es lo que hay. Dijeron algunas cosas que eran inaceptables", apuntó Anthony en la rueda de prensa. "Me parece bien que los fans te acosen, que te provoquen, que animen a su equipo... Pero cuando se cruzan ciertas líneas, como hombre, eso es lo que vas a ver", explicó.



El incidente sucedió a falta de 7.01 en el último cuarto cuando, con el partido interrumpido, Anthony pidió explicaciones a dos espectadores que estaban justo detrás de la mesa donde se sientan los comentaristas que retransmitían el partido. "Le han estado hostigando durante cuatro posesiones seguidas", explicó en directo Ian Eagle, comentarista de la cadena TNT que emitía el encuentro en Estados Unidos. "Melo empezó a mirar en esa dirección.



La conversación ha continuado y ahora Melo ya ha tenido suficiente y se ha acercado hacia ellos", añadió. Las imágenes televisivas mostraron a dos espectadores que fueron rodeados por la seguridad del estadio de los Sixers y que, finalmente, fueron expulsados de la instalación. Chris Haynes, periodista de Yahoo Sports, compartió en Twitter su explicación de lo que había sucedido citando fuentes de la liga. "El fan de los Sixers que fue expulsado por burlarse de Carmelo Anthony le estuvo llamando 'boy' y le gritó 'vete a la esquina boy' y 'sigue tirando boy'", dijo.



Aunque "boy" en inglés es "chico" o "niño" y en un contexto normal no presenta un significado ofensivo, en Estados Unidos tiene connotaciones racistas cuando lo emplea una persona blanca (como uno de los fans expulsados) para referirse a un hombre negro (como Anthony), especialmente si el primero se sitúa en un plano de superioridad o como supervisor del segundo. Este significado de "boy" se vincula a la época de la esclavitud y también a las leyes racistas de Jim Crow que institucionalizaron la segregación racial en EE.UU. tras la abolición.



En este sentido, el Tribunal Supremo de EE.UU. reconoció en 2006 que el término "boy" puede tener connotaciones racistas en función del contexto y reprochó a un tribunal de apelaciones que no hubiera contemplado ese significado ofensivo en un caso sobre discriminación racial. Carmelo Anthony confirmó tras el encuentro que le habían dicho "boy", informó el periodista Dan Woike del diario Los Angeles Times.



El entrenador de los Lakers, Frank Vogel, salió en defensa de Anthony y cargó contra esos espectadores. "Un lenguaje y un comportamiento inaceptables por parte de esos fans. Es la manera más simple de explicarlo", indicó. Sin LeBron James por unas leves molestias en la rodilla, los Lakers cayeron en su visita a Filadelfia ante los Sixers (105-87) en un partido en el que destacó el duelo de pívots entre Anthony Davis (31 puntos, 12 rebotes y 4 tapones) y Joel Embiid (26 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias).





EFE