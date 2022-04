Crónica de una muerte anunciada: humillación a los Nets en los playoff

Los Brooklyn Nets pusieron fin este lunes a su trabajada temporada en la NBA al perder por humillación (0-4) la serie de primera ronda de los 'playoffs' contra los Boston Celtics, en un año marcado por muchos bajos y pocos altos en el que salieron para ir a por todo y acabaron saliendo por la puerta de atrás.

Como forma de castigo añadido, fue la franquicia con el juego grupal más desarrollado de la NBA en marcar el fin de trayecto de los Nets, formados por un grupo de estrellas que no consiguieron convertirse en equipo y que se despidieron de sus sueños de gloria sin poder contar ni un minuto con Ben Simmons, el hombre que cambiaron por James Harden el pasado febrero.



Kevin Durant y Kyrie Irving, dos jugadores a los que la directiva de los Nets pedía que, primero, junto a Harden, y luego, junto a Simmons, formaran un equipo de época en la NBA, ya terminaron su temporada y deberán pensar en la próxima. Pese a jugar partidos de altísima intensidad, los Nets acabaron perdiéndolos todos frente a los Celtics y este lunes cayeron por 116-112 en casa ante los 29 puntos de Jayson Tatum, los 22 de Jalen Brown y los 20 de Marcus Smart.



Durant, que apenas había anotado 16 puntos en el tercer partido, metió 39 puntos y asumió los galones de la estrella, pero su actuación no fue suficiente para cambiar la historia de la serie. Irving, el gran ex de este enfrentamiento, anotó 20 puntos sin lograr entrar nunca realmente en el partido.

NI RASGO DE SIMMONS

Y Simmons, incorporado en el último día del mercado de traspasos junto a Seth Curry y Andre Drummond en una operación que llevó a Harden a los Philadelphia 76ers, volvió a estar de baja. Su temporada 2021-2022 acabó sin pisar la pista, oficialmente por problemas de espalda.



En Estados Unidos circularon informaciones por parte de fuentes importantes sobre la posibilidad de que Simmons regresara en el cuarto partido, el de este lunes, pero una vez más los Nets tuvieron que competir sin él. Una situación esperpéntica que disparó aún más las críticas en Estados Unidos ante el que fuera uno de los mejores jugadores de la liga.

LLUVIA DE CRÍTICAS

"¡Por favor! Baja en el cuarto partido después de que saliera el rumor de tu debut. Este chico tiene cero alma competitiva. Por mucho que los Nets tengan pocas opciones en esta serie, todavía cuentas con KD (Durant) y Kyrie (Irving). Lo único que necesitas es ganar un partido y salir de eso", escribió Reggie Miller en su cuenta de Twitter tras enterarse de la nueva baja de Simmons.



Fue solo el último disgusto para los Nets en una temporada para olvidar. Del mandato sanitario de Nueva York, que impidió a Kyrie Irving competir en casa hasta marzo, a las lesiones de Kevin Durant, cuya baja en enero y febrero debilitó de forma determinante al equipo, los Nets nunca pudieron realmente contar con un equipo estable. Vieron por momentos peligrar su plaza en los puestos de 'play-in' y finalmente acabaron séptimos en la Conferencia Este (44-38).

Se citaron en el 'play-in' con los Cleveland Cavaliers y les doblegaron al ritmo de Durant e Irving para citarse con los Celtics, segundos del Este, en la primera ronda. Precisamente Boston marcó el fin de trayecto de los Nets, un equipo creado para asombrar a la NBA y que se despidió de esta temporada por la puerta de atrás.







