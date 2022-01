Posiciones en la NBA: actualidad del mejor baloncesto del mundo

Los Phoenix Suns, con una remontada en el último cuarto, extendieron a nueve su racha de victorias seguidas sobre los Dallas Mavericks en una jornada en la que los Golden State Warriors cayeron ante los asombrosos Indiana Pacers del dominicano Chris Duarte, que bordó una magnífica actuación.

MAVERICKS 101 - SUNS 109

Los Dallas Mavericks, que no ganan a los Phoenix Suns desde el 29 de noviembre de 2019, volvieron a chocar con su "bestia negra" en un partido que controlaron durante la mayor parte del mismo y que se les fue de las manos en un último cuarto demoledor (19-35 para los Suns con 6-22 en los últimos siete minutos).



Luka Doncic, que acabó con dolor en el cuello y la espalda, consiguió 28 puntos 8 rebotes y 8 asistencias pero perdió 8 balones mientras que en los Suns los mejores fueron Devin Booker (28 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias) y Chris Paul (20 puntos, 5 rebotes y 11 asistencias sin perder ni un balón). Los Mavericks vieron así interrumpida su racha de cuatro victorias seguidas mientras que los Suns sumaron su quinto triunfo consecutivo y siguen al frente de la Conferencia Oeste con el mejor balance de la liga.

WARRIORS 117 - PACERS 121

El dominicano Chris Duarte jugó su mejor partido en la NBA y logró 27 puntos (10 de 16 en tiros, 2 de 3 en triples), 7 rebotes, 3 asistencias y 3 robos (sin perder ningún balón) para que los Pacers dieran la campanada en la cancha de los Golden State Warriors tras una prórroga.



Tras ganar y dejar muy tocados el miércoles a Los Angeles Lakers, los Pacers también se deshicieron de los Warriors en los que Stephen Curry consiguió 39 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias y en los que el mexicano Juan Toscano-Anderson consiguió 5 puntos (2 de 5 en tiros), 4 rebotes, una asistencia y 2 robos en 15 minutos.



Toscano-Anderson pudo haber sido el héroe de los Warriors pero falló la bandeja que le habría dado la victoria a su equipo en los últimos segundos del último cuarto. El triunfo de los Pacers tiene aún más mérito si se tiene en cuenta que en San Francisco jugaron sin referentes imprescindibles de su plantilla como Domantas Sabonis, Malcolm Brogdon, Caris LeVert ni Myles Turner

KNICKS 91 - PELICANS 102

El Madison Square Garden volvió a vivir una noche de lágrimas con unos New York Knicks que solo anotaron el 23,7 % de sus triples y que fueron muy inferiores a unos New Orleans Pelicans que llegaron a ganar por 25 puntos en el comienzo del último cuarto.



Por parte de los neoyorquinos, que llevan tres derrotas seguidas y que están cada vez más lejos de los playoffs, Mitchell Robinson y RJ Barrett fueron los más destacados con 17 puntos cada uno mientras que Jonas Valanciunas (18 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias) lideró a los Pelicans.



José Alvarado, estadounidense de ascendencia mexicana y puertorriqueña, jugó su mejor partido en la NBA con 13 puntos (6 de 9 en tiros), 4 asistencias y 4 robos en 20 minutos con los Pelicans mientras que el español Willy Hernangómez no tuvo hueco en la rotación de los de Nueva Orleans.

CONFERENCIA ESTE:

1.- Chicago Bulls (28-15)

2.- Miami Heat (29-16)

3.- Brooklyn Nets (28-16)

4.- Milwaukee Bucks (28-19)

5.- Philadelphia 76ers (26-18)

6.- Cleveland Cavaliers (27-19)

7.- Charlotte Hornets (25-20)

8.- Washington Wizards (23-22)

9.- Boston Celtics (23-23)

10.- Toronto Raptors (21-21)

11.- New York Knicks (22-24)

12.- Atlanta Hawks (19-25)

13.- Indiana Pacers (17-29)

14.- Detroit Pistons (11-33)

15.- Orlando Magic (8-38)

CONFERENCIA OESTE:

1.- Phoenix Suns (35-9)

2.- Golden State Warriors (32-3)

3.- Memphis Grizzlies (31-16)

4.- Utah Jazz (29-16)

5.- Dallas Mavericks (26-20)

6.- Denver Nuggets (23-20)

7.- Minnesota Timberwolves (22-23)

8.- Los Angeles Lakers (22-23)

9.- Los Angeles Clippers (22-24)

10.- Portland Trail Blazers (18-26)

11.- Sacramento Kings (18-29)

12.- San Antonio Spurs (17-28)

13.- New Orleans Pelicans (17-28)

14.- Oklahoma City Thunder (14-30)

15.- Houston Rockets (14-32)







EFE