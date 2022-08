¡Una novela! Durant explota la bomba en los Nets de Brooklyn

Kevin Durant es considerado como uno de los mejores de la NBA. Fue parte de la época dorada de los Golden State Warriors junto a Stephen Curry. Ahora presta sus servicios para los Nets de Brooklyn, con quienes tiene vínculo hasta el 2026. Para quedarse, el alero hace una importante petición.

Los Brooklyn Nets alinearon a tres grandes estrellas, Kyrie Irving, James Harden y el propio Durant. A mitad de temporada pasada, el tirador Harden decidió marcharse a los Philadelphia 76ers. Irving, pensando en irse tras no jugar gran parte de la última temporada por no vacunarse contra el COVID-19.



Durant habría pedido salir del equipo, y la respuesta fue negativa, que era obvia por el contrato que firmó en 2021 de 193 millones de dólares por los siguientes cinco años.



Según indicó el periodista de The Athletic Shams Charania, el alero habló con Joe Tsai, dueño del equipo para darle un ultimátum. El N° 7 de Brooklyn está cansado de los cambios de timón que dio el equipo en su construcción, el hoy entrenador llegó con el aval de las por entonces tres figuras de los Nets en 2020.



Ante el monumental contrato que hay de por medio se desconoce que vaya a pasar, el empresario aseguró: “Nuestra oficina principal y el cuerpo técnico cuentan con mi apoyo. Tomaremos decisiones en el mejor interés de los Brooklyn Nets”.