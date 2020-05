¿Equivocación o malinterpretación? Verdad sobre el ‘universo paralelo’

Recientemente surgieron varios rumores sobre el supuesto descubrimiento de la NASA de un universo paralelo y gran parte de los medios viralizaron lo que parecía un acontecimiento histórico.



La idea, que no salió a la luz porque sí, surgió a partir de un artículo de la revista científica inglesa ‘New Scientist’ titulado “We may have spotted a parallel universe going backwards in time” (“Puede que hayamos descubierto un universo paralelo que va hacia atrás en el tiempo”).

El tema fue cogiendo fuerza después de que la página web de noticias ‘Dhaka Tribune’ hiciera la confirmación de un universo paralelo a través de la energía, con leyes físicas diferentes a las conocidas.

​Dicha hipótesis surgió a partir de un experimento realizado por el equipo ANITA (Antena Antártica de Impulso Transitivo) en 2016, cuyo objetivo es detectar el origen de las Ráfagas Rápidas de Radio (FRB), latidos de energía que duran milisegundos. Justamente según el diario argentino ‘El Clarín’ se encontraron partículas de alta energía provenientes del espacio exterior y al hallazgo se le llamó ‘Neutrino Tau’.



La confusión, que no es más que eso, surgió por una malinterpretación sobre la posible procedencia de dicha partícula, que por cierto viaja a la velocidad de la luz. Se habló de universo paralelo pero es tan solo una posibilidad, teniendo en cuenta que la Nasa no ha dado una declaración puntual.