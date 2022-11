Nairo y un duro golpe: TAS confirmó su descalificación del Tour 2022

Las cosas no llegaron a buen puerto entre Nairo Quintana y el TAS ya que este jueves el Tribunal de Arbitraje Deportivo desestimó la apelación del colombiano por lo que seguirá sancionado por la UCI por el uso de tramadol durante el último Tour de Francia.



El pedalista que había terminado sexto en esa gran vuelta finalmente quedará descalificado de la carrera.



"La Unión Ciclista Internacional acoge con satisfacción la decisión de hoy del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que confirma la descalificación del ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana Rojas del Tour de Francia 2022 por infringir la prohibición de uso de tramadol en competición”, fue el comunicado emitido por la UCI sobre el caso.

De igual manera, en el fallo del TAS, se explica que al no tratarse de un caso de dopaje sino de un reglamente médico de la UCI que prohíbe esta sustancia, no interviene por lo que el tribunal no interviene en las decisiones de la organización ciclística.



El 17 de agosto comenzó esta travesía para Nairo cuando el director médico de la UCI lo impugnó por haber infringido el reglamento médico. El 26, el pedalista llevó su caso al TAS pidiendo nulidad de la decisión.



La audiencia de su caso se realizó el 12 de octubre y este 3 de noviembre salió a luz el informe donde se emitió la mala noticia para Quintana.



Con esto dicho, se desconoce que será del futuro del pedalista ya que tras su salida del Arkéa-Samsic hay varios equipos que lo han buscado, pero con esta decisión la carrera de Nairo daría una vuelta de 360 grados.