Nairo tras su podio: ‘Es un tercer puesto que sabe a victoria’

Nairo Quintana enloqueció Bucaramanga con su presencia en el Campeonato Nacional de Ruta 2023. El pedalista fue una de las grandes caras visibles de esta competencia hasta el punto de que antes y después de la prueba de élite el ciclista tuvo un recibimiento espectacular.



De hecho, Nairo tuvo que ser escoltado por más de 10 policías para que su integridad fuera protegida ya que su alrededor tenía centenares de personas rodeándolo.



En medio de la carrera, todo el mundo se preguntaba por el nacido en Cómbita, una situación que marcó el cariño y lo que genera el corredor en Colombia y es por ello que Nairo respondió en las carreteras y se llevaría el tercer puesto del podio.

Quintana durante la entrega de las medallas no pudo más y rompió en llanto, lo cual generó una ovación general al corredor que ha tenido unos meses muy difíciles desde su salida del Arkéa.



“Para esto trabajo y hago lo que hago, pero esta muestra de cariño no la voy a olvidar porque fue algo muy honesto, muy del corazón. Agradezco a la gente de Bucaramanga porque se portaron bien y dieron una muestra de comportamiento”, comentó de entrada.



Por su parte, se centró en la competencia y aseguró que pese a no competir hace seis meses en alto nivel se sintió con una buena forma para rendir de la mejor manera en la prueba.



“Venía bien toda la carrera. Los equipos de GW me ayudaron bastante para poder estar siempre adelante, le agradezco a estos muchachos. Las fuerzas me llevaban y cuando vi la selección quise entrar para hacer el tercer puesto porque ahí ya sabía que no recortaría la distancia que llevaba Chaves que fue bastante fuerte. Así hice un podio que me sabe a victoria. Sentí el placer de competir y me ilusiona para seguir pedaleando pronto”.



Finalmente, se mostró contento sobre seguir siendo vigente, pese a todo lo que ha pasado: “Emoción. En el 2009 tuve mi primera medalla, ya pasaron muchos años y todavía sigo acá dando guerra. Tenía fuerzas y buenas sensaciones, así se desarrolló la carrera y estoy muy contento y felicito a los corredores que llegaron delante mío”.