Nairo tras la decisión del TAS: ‘La vida sigue y la tormenta pasará’

Luego de conocer la mala noticia dada por el TAS en donde el tribunal mantuvo la sanción de la UCI por uso de Tramadol durante el Tour de Francia, Nairo Quintana se pronunció sobre el tema.



Hola, amigos, como lo había comunicado anteriormente, este jueves 3 de noviembre nos dieron el resultado del TAS. Lamentablemente, no fue bueno para mí y lo digo con mucha tristeza", informó Quintana en un vídeo.



"Ahora, con orgullo también digo que, a lo largo de mi carrera deportiva, he tenido más de 300 controles antidoping, es decir casi tres controles por mes y nunca he tenido un lío de dopaje en lo absoluto", complementó el boyacense.

#URGENTE 🚨 | 🚴🏻‍♂️🇨🇴🎙OFICIAL🎙 Nairo Quintana tras la ratificación por parte del TAS de su descalificación del TDF 2022 por uso de Tramadol.



“Con tristeza digo que no fue un fallo bueno para mí, pero con orgullo digo que nunca he tenido un problema de dopaje”



📺© @NairoQuinCo

Estas palabras se dan luego del rechazo del TAS al recurso de apelación que usó Nairo para no ser descalificado del Tour de Francia 2022 donde quedó sexto, pero esto al final ocurrió.



De igual manera, el ciclista se defendió y volvió a negar una vez más que haya usado Tramadol durante esa gran Vuelta.



"Tengo muchas razones del porqué no hacerlo y no he tomado este producto. Infortunadamente, ha salido el resultado así y luego les comentaré el día a día del proceso de cómo se dio todo, de nuestra defensa", aseguró.



Finalmente, dejó en claro que pasará la página sobre el asunto y se enfocará en encontrar equipo y con el Gran Fondo que realizará en Antioquia entre el 18 y el 22 de noviembre.



"La vida pasa, sigue y la tormenta tiene que pasar, seguimos mirando hacia adelante, tengo una linda familia, un país y grandes amigos que me apoyan; muchísimas gracias por esto, nos vamos a ver pronto", concluyó.