Nairo Quintana y 'Supermán' López, favoritos en el Dauphiné

A la tercera fue la vencida. El italiano Sonny Cobrelli (Bahrain Victorius) no se quedó con la miel en los labios en la tercera etapa y se impuso en el previsto esprint ascendente en un emocionante esprint con el español Alex Aranburu (Astana), segundo clasificado, y además tercero en la general que sigue liderando el austríaco Pöstlberger (Bora Hansgrohe).

Era un día para ser aprovechado por los esprinters, especialmente por Colbrelli, velocista capaz de superar perfiles ascendentes no demasiado exigentes. Ese era el caso de la llegada que salió de Langeac y llegó a Saint-Haon-Le-Vieux 4 horas después con el lombardo en vencedor. Fue un esprint disperso por la elevación en los últimos 1.500 metros, en el que solo los más fuertes llegan en condiciones de disputar.



El primero en atacar fue Aranburu, quien se vio en cabeza a 100 metros de la línea, pero Colbrelli sabía que la rueda del guipuzcoano y se pegó a ella. Aguantó el tirón, le superó y así se apuntó la segunda victoria de la temporada. La tercera plaza, a distancia de los anteriores, fue para el estadounidense Brandon McNulty (UAE Emirates).



En el top ten se clasificó el español Carlos Barbero (Qhubeka), y undécimo cruzó Alejandro Valverde (Movistar), de quien se esperaba más en un final que se ajustaba a sus condiciones. La llegada masiva benefició al austríaco Lukas Pöstlberger (Bora Hansgrohe), aún de amarillo la víspera de la cronometrada de este miércoles, donde los favoritos van a establecer las primeras diferencias. Le siguen Colbrelli, a 2 segundos, y Alex Aranburu es tercero a 18. En la cuarta plaza se presenta Valverde a 20.



El pronóstico se cumplió con la llegada al esprint, sin sorpresas con los escapados, que los hubo con protagonismo del campeón de Israel Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation) y del belga Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty). Ambos animaron la fiesta 150 kms, hasta que fueron cazados a 21 de meta.



En ese momento hubo ciertos nervios por el acelerón general, y eso se tradujo en caídas. Una de ellas afectó al "filósofo francés Guillaume Martin (Cofidis), quien puso continuar. No así, mucho antes, el danés campeón del Mundo 2019 Mads Pedersen (Trek), quien hubo de abandonar. Con la carrera a 80 por hora controló en la sala de mando el Ineos de Geraint Thomas, atento a posibles percances y sobre todo a un final con trampa, ya que los 2 últimos kilómetros "picaban" hacia arriba.



Los favoritos advertidos, el trance lo superaron sin problemas, y dejaron el desenlace supersónico a los velocistas. Aranburu marcó a Colbrelli y viceversa. El español soltó el órdago de lejos, tal vez demasiado pronto, pero Colbrelli se encuentra en estado de gracia y no permitió que se le escapara la tercera etapa consecutiva. A la tercera fue la vencida. Este miércoles se disputa la cuarta etapa, en la modalidad de contrarreloj individual entre Firminy y Roche-la-Molière, de 16,4 kilómetros.

Clasificaciones

1 Colbrelli Sonny Tbv Ita B:10" 00" 3h56'36"

10 Asgreen Kasper Dqt Den 01"

11 Valverde Alejandro Mov Esp 01"

26 Quintana Nairo Ark Col 01"

39 Lopez Miguel Angel Mov Col 01"

60 Anacona Winner Andrew Ark Col 12"

78 Ardila Ordonez Andres Camilo Uad Col 48"

117 Buitrago Sanchez Santiago Tbv Col 02'32"



General

1 Postlberger Lukas Boh Aut 12h35'08" 00"

2 Colbrelli Sonny Tbv Ita 02"

3 Aranburu Deba Alex Apt Esp 18"

4 Valverde Alejandro Mov Esp 20"

5 Asgreen Kasper Dqt Den 23"

6 Pacher Quentin Bbk Fra 24"

21 Quintana Nairo Ark Col 24"

32 Lopez Miguel Angel Mov Col 24"

42 Anacona Winner Andrew Ark Col 40"

98 Buitrago Sanchez Santiago Tbv Col 15'08"

121 Ardila Ordonez Andres Uad Col 18'25"





EFE