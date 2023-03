Nairo y los ciclistas que no han debutado en el World Tour en 2023

Con el inicio de la Vuelta a Cataluña 2023, varios corredores del World Tour han hecho finalmente su debut en esta temporada como es el caso del colombiano Rigoberto Urán que participa en su primera carrera del año en el calendario UCI.



No obstante, aún quedan algunos corredores pertenecientes a equipos del World Tour y agentes libres como Nairo Quintana que todavía no han debutado en las carreras más importantes del mundo.



Ante esto, repasamos algunos de los corredores que no han debutado en este año 2023.

Nairo Quintana (agente libre): El colombiano sigue resolviendo su situación y se encuentra entrenando en Europa donde busca todavía un equipo World Tour o ProTeam que lo fiche para poder correr en las grandes carreras de Europa.



Hay que resaltar que el boyacense ya debutó en este año, pero en los Nacionales de Ruta, carrera que organiza la Federación Colombiana de Ciclismo y donde quedó tercero.



Álvaro Hodeg (UAE Emirates): El colombiano no corre con su equipo desde el Munsterland Giro el 3 de octubre de 2021. Desde entonces se ha ido recuperando tras su duro accidente automovilístico a finales de ese año.



Juan Ayuso (UAE Emirates): El pedalista español se recupera de una tendinitis que lo han marginado de esta parte inicial del calendario World Tour. Su última carrera fue la Vuelta a España donde terminó tercero.



Domenico Pozzovivo (Israel Premier Tech): El italiano dejó de ser agente libre hace unas semanas y ahora se prepara para afrontar su primera carrera con el equipo de segunda categoría. Su última carrera fue en el Giro de Lombardía 2022.



Heinrich Haussler (Bahrain Victorious): Su última carrera fue en el Mundial de Ruta que se disputó en septiembre de 2022.



Jan Polanc (UAE Emirates): El esloveno no corre desde la Gran Piamonte realizada el 6 de octubre de 2022 y donde no terminó la carrera.



Otros corredores que no han debutado en el World Tour este año son: Marc Sarreau, Amaury Capiot, Amund Jansen, Mick van Dijke y Antoine Raugel.