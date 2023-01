Nairo Quintana: padre del ciclista dio indicios sobre su futuro

Nairo Quintana continúa su preparación de cara a la temporada 2023 pese a que todavía sigue como agente libre y no lo ha confirmado ningún equipo ni del World Tour ni de otros lados.



De hecho, en meses pasados, el corredor colombiano aseguró que ya tenía firmado un contrato con otra escuadra, pero por el momento el nacido en Combita no ha revelado la formación que lo fichó.



A partir de esto, varios medios se comenzaron a hacer preguntas sobre por qué nadie anuncia nada y también iniciaron los rumores sobre una posible llegada a Colombia luego de que sus gregarios en el Arkéa llegara al ciclismo nacional.

No obstante, Luis Quintana, padre del ciclista de 32 años, en diálogo con Caracol Televisión, dio indicios de lo que le deparará a Nairo de cara al futuro.



El hombre, durante la presentación de un mural que pintaron en la casa de la infancia del corredor, mencionó que Nairo viajará a Europa para arreglar su contratación con su nuevo equipo.



“Él se va para Europa, va a cuadrar su equipo; todavía no hay nada cierto, no sabemos con qué equipo le va a corresponder, pero él viaja el fin de semana para Europa", mencionó.



De esta manera, el papá de Nairo le baja la persiana a un fichaje por parte de una escuadra colombiana y todo indica que al final del todo, Quintana seguirá en un equipo del Viejo Continente.