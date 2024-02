Destapan la enfermedad que habría tenido Nairo Quintana: no fue gripa

Una de las inquietudes que tuvieron los amantes del ciclismo durante el Tour Colombia fue el poco protagonismo que tuvo Nairo Quintana en el Movistar Team durante las seis etapas, en las que el boyacense no figuro entre los primeros de la clasificación general, ni en la etapa de reina.



De acuerdo a una versión entregada por Pablo Lastras, miembro del equipo español, se afirmó que Quintana “tenía gripe”, por lo que “se sentía un poco bloqueado por no estar en plena forma, pero no es nada alarmante, nada preocupante”.

No obstante, la información revelada por la Revista Semana indica que esta no sería la razón del bajo rendimiento del ciclista, sino que fue un caso positivo de covid-19, el que apagó las ilusiones tanto del pedalista como de la escuadra.



“La planificación final del viaje se vio obstaculizada levemente por un caso positivo de covid-19”, señaló el medio anteriormente citado, que también resaltó el buen estado de salud de Quintana, quien se encuentra descansando y pensando en lo que serán sus próximas carreras en Europa.



Entre lo planificado por el Movistar, se espera que el nacido en Cómbita, Boyacá, acuda a la O Gran Camiño en España para acompañar a su compatriota Iván Ramiro Sosa y al resto de la nómina conformada por Will Barta, Gregor Mühlberger, Jorge Arcas, Antonio Pedrero y Carlos Canal.