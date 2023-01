Nairo Quintana lidera la lista de los ciclistas sin contrato para 2023

El ciclismo dará comienzo a su año a mitades de enero y es por ello que varias estrellas sin contrato se apresuran a encontrar equipo antes de que comience en forma el calendario de la UCI.



Escuadras como el Alpecin, Bora, Education First, Ineos, Movistar, Arkéa, DSM, Team Jayco y el UAE ya han ocupado todas sus plazas y es por ello que varios corredores tienen muy pocas alternativas para estar presente en uno de los 18 equipos del World Tour.



Entre las grandes estrellas que no han firmado todavía con nadie se encuentran nombres como Nairo Quintana y Miguel Ángel López, que lideran este listado de ciclistas sin equipo que le mostraremos a continuación:



Nairo Quintana



El colombiano tuvo una salida abrupta del Arkéa luego de confirmarse su descalificación del Tour de Francia por supuesto uso de Tramadol, una sustancia que está prohibida con el objetivo de proteger la seguridad y la salud de los ciclistas según la UCI.



Desde ese entonces, Nairo ha coqueteado con varios equipos, pero ninguna escuadra ha concretado su fichaje. Su última aparición en el circuito fue en el Mundial de Australia donde fue 66°.



Miguel Ángel López



Durante el mes de diciembre, el Astana anunció la salida del corredor nacido en Pesca por supuestos nuevos nexos del colombiano en el caso de la red de dopaje del Dr. Marcos Maynar.



Ante esto, la escuadra kazaja decidió rescindir el contrato del pedalista. La última aparición del ciclista fue en redes sociales donde mencionó que su salida del equipo es totalmente injustificada y que tomaría acciones legales contra el Astana. De igual manera, ningún equipo ha mostrado interés en ficharle tras lo ocurrido.



Mark Cavendish



El australiano, pese a sus 37 años, es uno de los agentes libres más apetecidos del mercado. Cavendish no renovó con el Quick Stem y aunque todo apuntaba a que iba a fichar por el B&B Hotels, los problemas financieros del equipo francés hicieron inviable el acuerdo.



Ahora, Cavendish está en la mira de grandes escuadras World Tour como es el caso del Astana que ya ha mostrado interés por el oceánico.



Domenico Pozzovivo



A sus 40 años, el Intermarché no renovó a uno de sus mejores corredores debido a que no hubo el dinero para extender el contrato del italiano según esa escuadra, pero esto abre una baraja de alternativas de varios equipos que lo quieren fichar.



Cees Bol



El corredor neerlandés de 27 años dejó el DSM y aunque parecía que iba a hacer parte del B&B Hotels, no se materializó el acuerdo. El pedalista cuenta con varias ofertas importantes, pero la única escuadra que ha mostrado interés real es el Astana.



Maximiliano Richeze



El argentino acabó su vínculo con el UAE tras varias temporadas en donde fue el lanzador y escudero de Fernando Gaviria. Sin embargo, con la salida del colombiano, el sudamericano también optó por salir de la escuadra árabe. Ahora, el argentino no piensa en el retiro por lo que espera una nueva oportunidad en la élite.



Cabe resaltar que otros corredores sin contrato son Carlos Barbero, Davide Villela, Lachlan Morton, Sebastián Henao, James Piccoli, entre otros.