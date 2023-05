Nairo Quintana rechazó a reconocido equipo de World Tour: detalles

Pasan los meses y Nairo Quintana sigue como el agente libre más importante del mercado del ciclismo. El colombiano desde su salida en septiembre del Arkéa ha buscado por cielo y mar un equipo que lo acoja, pero nada que llega la oferta adecuada.



Y es que el boyacense pese a sus intentos de fichar por un equipo no ha tenido éxito más que todo por el supuesto veto que existe hacia el colombiano y que hacen que los equipos World Tour den el paso definitivo.



Sin embargo, en los últimos días, el comentarista de ESPN, Víctor Hugo Peña, reveló en el podcast ‘El Leñero’ que el boyacense rechazó una oferta del World Tour recientemente.

"Un equipo importante, le ofreció a Nairo correr, porque dijo, ‘a nosotros no nos han prohibido fichar a Nairo, tenemos toda la libertad de ficharlo, lo preguntamos, la única condición es que Nairo, vienes aquí por lo menos este año, a trabajar para nuestro corredor’. Quiero preguntar la razón por la que Nairo no quiso ir", aseguró Peña.



De igual manera, en la charla, Víctor Hugo no reveló el nombre del equipo, pero dio a entender que rechazó la oferta porque Nairo no iba a ser el líder del equipo, cuestión que no le gustó para nada al nacido en Combita.