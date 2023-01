Nairo Quintana: estas serían las opciones que tendría en Europa

Nairo Quintana tendrá unas semanas agitadas en donde viajará a Europa para reunirse con varios equipos de Europa y tratar de fichar por una escuadra para el 2023.



“Soy un ciclista que sigue disponible para vestir un jersey y dar lo mejor en la carretera. Sin duda mi palmarés me avala. Pedaleando le recordé a los colombianos que sí se puede ganar ante los mejores, que podemos subirnos a lo más alto del podio", comentó durante la rueda de prensa realizada el día miércoles.



Mencionado esto, Nairo intentará convencer a uno que otro equipo perteneciente al World Tour o al Pro Continental.

En Europa, pese a que el AG2R y el Groupama- FDJ tienen uno que otro cupo, se descarta esas opciones debido a su condición de escuadras francesas, país desde donde se le habría aplicado un presunto veto luego de salir positivo por consumo de Tramadol durante el Tour de Francia del año pasado.



De igual manera, el Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC) también juega un papel importante ya que seguramente las escuadras que firmaron su entrada a este movimiento no lo ficharán. De hecho, estas es una de las razones por las que se cayó su fichaje por el Team Corratec además del aspecto económico.



Siendo así, en el World Tour solo tendría acogida en el Jumbo Visma y el Bahréin Victorious que no están adscritos al MPCC, pero en donde seguramente no sería el líder de la escuadra.



De igual manera, sería parte de una escuadra ProTeam que tenga la posibilidad de ser invitado a una Gran Vuelta. Ante esto, estos son los equipos que aún tienen espacio en sus nóminas.



World Tour



AG2R



Bahréin Victorious



Groupama-FDJ



Intermarché



Jumbo Visma



Soudal- Quick Step



Trek Segafredo



ProTeam



Bingoal Pauwels Sauces WB



Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling



Burgos-BH



Caja Rural – Seguros RGA



EOLO-Kometa



Equipo Kern Pharma



Euskaltel – Euskadi



Green Project-Bardiani CSF-Faizanè



Human Powered Health



Israel – Premier Tech



Lotto Dstny



Q36.5 Pro Cycling Team



Team Flanders – Baloise



Team Novo Nordisk



TotalEnergies



Tudor Pro Cycling Team



Uno-X Pro Cycling Team