Nairo dio novedades de su futuro en presentación de nuevo proyecto

Nairo Quintana pese a no tener equipo no se ha quedado quieto y ha avanzado en su faceta como empresario. Y es que este miércoles, el ciclista lanzó su nuevo proyecto ‘El Parche de Nairo’, un parador de ciclistas.



El sitio ubicado en el norte de Bogotá contará con comida colombiano, exhibición de sus triunfos y los trofeos del Giro y la Vuelta, vestidores y parqueadores seguros.



De igual manera, Nairo en el sitio ofrecerá su marca de ropa y su café, dos proyectos que ya venía realizando hace un tiempo.

Asimismo, el ciclista aprovechó el momento para comentar su situación deportiva y asegura que sigue en la lucha para volver a la élite del ciclismo.



“Sigo luchando para darle alegrías a Colombia, a los ciclistas y motivando a los jóvenes. He ganado en muchos ámbitos de la vida. Cuando nacen hijos como estos, es para seguir aportando al ciclismo”, comentó de inicio.



“La idea es el próximo año estar en un equipo profesional, en el que pueda estar bien y con garantías de estar bien...Estoy en muy buen estado físico. Seguiré buscando equipo, hasta que se acaben las posibilidades. No ha sido fácil.”, agregó.



Por su parte, se refirió a la Vuelta a España y la presencia colombiana en esta edición: “Siento que no le saqué el mayor provecho, empieza con una buena participación de los colombianos. Creo que Sebastián Molano está en muy buena forma, lo veo muy bien y de tú a tú. Además, su equipo es un gran equipo. Es el más opcionado para intentar ganar etapas”.



Finalmente, tiró un dardo a la Federación Colombiana de Ciclismo por el mal Mundial que hizo el país en Glasgow: “El problema es que no hemos aprendido a trabajar en equipo. En una empresa no podemos ser todos gerentes. Si no se trabaja en equipo no vamos a ganar una medalla”.