Quintana: “Tengo buenas sensaciones con la decisión que tomará el TAS”

Nairo Quintana ya está en México para disputar lo que será el Gran Fondo homónimo que se realizará en San Luís Potosí. Sin embargo, previo a su participación en este evento habló en rueda de prensa.



En ella se refirió al caso que tiene actualmente en revisión por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) por su supuesto consumo de Tramadol durante el Tour de Francia 2022.



El pedalista se le vio ilusionado con el resultado que dará el ente y aseguró que confía en que el TAS tomará la decisión correcta.



“Vamos muy bien, tenemos buenas sensaciones de respuesta. Acudimos al TAS porque soy inocente, no he hecho nada malo y por eso he recurrido. Creemos en el TAS y la reglamentación, estamos a la espera de una noticia”.



Por otro lado, habló sobre lo que espera mostrar en el Gran Fondo: La rivalidad sigue entre los colombianos y los mexicanos y lo vamos a poder ver este fin de semana. Les dije a los colombianos que aquí había ciclistas muy chingones y vienen con las pilas puestas. Vamos a ver un pelotón muy bonito el fin de semana, vamos a recordar viejas épocas”.



Finalmente, dejó en claro que actualmente el ciclismo internacional pide pedalistas más completos que solo escaladores: “Ya no vale solo con ser un escalador sino ser muy completo, se ha venido cambiando y mejorando la generación y genética para ser un corredor más completo”.