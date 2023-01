Nairo Quintana aclaró su futuro: ‘Estoy listo para seguir’

En una rueda de prensa desarrollada en Bogotá, Nairo Quintana acalló los rumores sobre un posible retiro y aseguró que seguirá pedaleando en los próximos años.

El pedalista colombiano mencionó que está listo para seguir pedaleando y que seguirá buscando un equipo que lo acoja durante esta temporada.



“Hoy quiero decirles que estoy en buena forma para seguir, pese a los últimos acontecimientos. De los últimos meses, en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante”, comentó.



Por su parte, el pedalista mencionó que en los próximos días viajará a Europa y por ende no estará en los Campeonatos Nacionales de Ruta que se harán en Bucaramanga.



Cabe señalar que la prensa en los últimos días había comentado la versión de que el ciclista se iba a retirar, cuestión que al final no se ha dado.