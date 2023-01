Nadal valoró su pretemporada previo al Abierto de Australia

Rafael Nadal ya empieza a poner sus ojos sobre el Abierto de Australia el cual comenzará el próximo 16 de enero de 2023 y en donde será cabeza de serie número uno debido a la baja de Carlos Alcaraz por lesión.



El español ha arrancado el año con dos derrotas en la United Cup las cuales fueron ante Cameron Norrie y Alex de Miñaur. Sin embargo, el tenista pese a estos malos resultados se mostró optimista con su preparación para el Grand Slam australiano.



“Es verdad que en los últimos meses no he podido jugar mucho al tenis y que al principio de la temporada he perdido dos partidos en Sidney, pero, honestamente, no estoy decepcionado con la preparación”, comentó de inicio en declaraciones recogidas por el medio ‘The Age’.

“Necesito ganar partidos, eso es seguro, pero la preparación va bastante bien, estoy entrenando bien y creo que estoy en buena forma. Entonces debo demostrarlo en los partidos y en los torneos. Pero confío en que, si esta semana he sido capaz de hacer buenos entrenamientos, ¿por qué no?”, agregó.



Con esto mencionado, Nadal ya ha empezado a entrenar en la Rod Laver Arena donde este jueves afrontará un entrenamiento con condiciones similares a las de un partido de Grand Slam ante el polaco Hubert Hurkacz.



Cabe señalar que Nadal llega al Abierto de Australia como el campeón defensor de este torneo.