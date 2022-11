Nadal tras su llegada a Colombia: ‘Estoy muy contento de volver’

Horas antes de su duelo de exhibición en el Coliseo Live ante Casper Ruud, Rafael Nadal habló para los medios colombianos y se mostró contento de haber vuelto al país.



"Se siente bien estar de regreso en Colombia, jugué en Barranquilla cuando era Junior. Y estar en Bogotá, ver la pasión de la gente por el deporte es increíble", comentó de inicio.



“Muy contento de haber podido visitar países que son complicados, con gente que no tiene muchas opciones de vernos jugar. Es una gira con un ambiente increíble, con estadios llenos. Estoy muy contento de volver a Colombia, el cariño y la pasión con la que la gente vive los eventos es muy especial. Me siento muy ilusionado”, agregó.

Por su parte, remarcó su emoción por haber regresado a Colombia luego de 11 años: “La verdad estoy muy emocionado por volver. No puedo decir qué ha cambiado en el país desde entonces, porque no sé. Colombia es un país donde la gente es muy hospitalaria, muy amable”.



Además, habló de su presente: "Estoy disfrutando al máximo y tengo mucha energía para seguir luchando por lo que quiero”.



Finalmente, aseguró que espera estar más tiempo en las canchas de tenis: “Con el tiempo se verá qué secuelas me quedan. Hay muchos factores que hacen que juguemos hasta una edad avanzada, conocimiento, medicina, un equipo más extenso y, claro, una fortaleza mental".