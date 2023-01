Nadal tras su debut en Australia: ‘Necesitaba este triunfo’

Rafael Nadal inició el Australian Open de la mejor manera luego de que comenzara su defensa al título con un triunfo ante Jack Draper a quien eliminó en primera ronda durante este lunes.



Es por ello que tras el gran triunfo, el español habló y dejó sus sensaciones sobre su primer triunfo en el Grand Slam australiano.



“Necesitaba la victoria, estos últimos meses no han sido fáciles y espero que este triunfo me ayude. Si ponemos en perspectiva todo por lo que he pasado en los últimos seis meses, creo que ha sido un inicio positivo. Mi rival era muy duro, tiene un gran futuro por delante y no era sencillo debutar contra él”, comentó de inicio.

“Fui lo suficientemente humilde como para aceptar que iba a haber un poco de altibajos durante el partido. Algo típico cuando no estás en modo ganador. Cuando perdiste más, cuando no estás compitiendo todas las semanas, ese es el trabajo. Aceptar todos estos errores de una manera positiva y seguir trabajando”, añadió.



Por su parte, habló de los aspectos a mejorar para el resto del torneo: “He hecho lo que tenía que hacer. No me he enfadado y me he perdonado los errores, porque sabía que las cosas no iban a ser perfectas. Opino que lo negativo es que en tres momentos clave he cometido errores; he perdido tres juegos en momentos que no debía perder”.



Además, valoró que su estado físico es el mejor de los últimos años: “Creo que físicamente he trabajado bien y estoy bastante más delgado de lo que he estado estos últimos años, he hecho esfuerzos también por ahí y llevo semanas trabajando fuerte, así que después tienen que salir los resultados. Hoy ha sido un avance para mí y hay que seguir. Era un partido importante porque cuando uno trabaja, quiere resultados”.



Finalmente, habló de cómo es disputar un torneo de tenis ya como padre: “Ser padre me ha cambiado, como a todo el mundo, es una de las cosas más bonitas de la vida y estoy muy feliz, agradecido por tener a mi familia aquí en Australia y por poder seguir jugando al tenis. Estaré mucho tiempo viajando y fuera de casa y agradezco tenerlos aquí”.