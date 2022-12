Nadal sobre Messi: ‘Que él levantara la Copa del Mundo me hizo feliz’

Luego de la consagración de Lionel Messi con la Selección Argentina en Catar 2022 muchos grandes deportistas como fue el caso de Roger Federer, Lebron James entre otros se emocionaron con el triunfo del argentino en el Mundial.



Uno de ellos también fue Rafael Nadal que en diálogo con Diario AS se refirió al triunfo de Argentina y aseguró que se sintió emocionado por ver a Messi levantar la Copa del Mundo.



"Fue una final espectacular. Lo siento por muchos amigos franceses que tengo y por todo lo que significan París y Francia para mí. Pero también tengo muchísimos amigos argentinos y en ese sentido, como amante y nostálgico del deporte, que Messi haya levantado la Copa del Mundo a mí me hizo feliz", comentó de inicio.

"Que alguien tan grande haya culminado con un título que le faltaba, de este calibre, con todo lo que significa para Argentina, me pareció justo, lo disfruté y me emocioné. Sin ir con Argentina, cuando Messi marcó el tercer gol se me saltaron las lágrimas. Pero por la emoción de ver a alguien tan grande lograr lo que le faltaba y que había sufrido tanto para conseguirlo", complementó.



Por su parte, Nadal también habló de Kylian Mbappé, otra de las grandes figuras del Mundial, y lamentó que no haya ido al Real Madrid en su momento: "Supongo que a un chico tan joven le abrumó una presión tan tremenda de todos los ángulos. Yo creo que él quería venir al Madrid, pero por muchos factores se le complicó. Ojalá que pueda venir.



Por último, se refirió al balance de su temporada 2022: ‘Evidentemente. Cuando recuerde este año, los momentos difíciles y las lesiones pasarán a un segundo plano y quedará que gané dos títulos de Grand Slam así que el balance final es fantástico y muy emocionante, aunque también muy sufrido. Esa es la realidad’.