Nadal se confesó: 'Nunca sabes cuándo será el último partido'

Rafael Nadal cayó durante su debut en el Masters 1000 de París y se despidió en su ronda inicial de este torneo luego de caer con el estadounidense Tommy Paul en tres sets.



Tras este duelo, el español habló sobre su caída en la capital francesa y además aseguró que estará sí o sí en las ATP Finals de Turín.



“En matemáticas suspendí, así que no sabría decirte porcentajes. Lo que opino es que voy a ir, no veo otro plan en mi cabeza si no ocurre nada de aquí hasta el domingo. Mi intención es estar allí", comentó el tenista dando a entender que estará en el último torneo del año.

Por su parte, aseguró que en cualquier momento se podría retirar y que no tiene nada que perder: "Nunca sabes cuándo será mi último partido, sobre todo a mi edad".



Finalmente, analizó su derrota en París: “Esto es siempre lo mismo. Si juegas bien, ganas, si no, pierdes. Hubo momentos en los que estaba jugando bien, pero no en los momentos clave".