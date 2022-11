Nadal: ‘La temporada 2022 no terminó como yo esperaba’

Rafael Nadal cerró su temporada oficialmente con un triunfo ante Casper Ruud en las ATP Finals. Lamentablemente, el español no se jugaba nada en este encuentro ya que en la segunda jornada de este torneo fue eliminado.



Es por ello que finalizada esta competición, el español dio su balance del año y fue muy autocrítico ya que aseguró que tuvo varios meses complicados.



“No puedo pedir más, en 2022 tuvo seis meses complicados, dos títulos de Grand Slam, y terminar el año en un lugar alto en el ranking", comentó de inicio.

"Trataré de debutar en 2023 con buena energía y trataré de estar en seguida al nivel que deseo alcanzar", agregó.



Por su parte, aseguró que no llegó de la mejor manera al Torneo de Maestros: "Probablemente no haya habido suficientes partidos para estar al nivel que necesitaba estar. No la suficiente confianza, probablemente, después de seis meses duros. Es así. Asumo que la temporada no terminó de la forma que deseaba. Al menos terminé con una victoria positiva".



Cabe señalar que el tenista español comenzará una gira de partidos de exhibición la cual pasará por Colombia el próximo 29 de noviembre.