Nadadora denuncia que fue drogada durante Mundiales de Budapest

La nadadora canadiense Mary-Sophie Harvey denunció que durante la última noche de los Campeonatos del Mundo de la Federación Internacional de

Natación (FINA) celebrados en Budapest del 18 al 25 de junio fue drogada, y sugirió que alguien puso un sedante en su bebida.

La atleta canadiense publicó en su cuenta de Instagram que la última noche de los Campeonatos del Mundo, mientras estaba con sus compañeros, fue drogada y que no recuerda lo que sucedió durante un periodo de entre cuatro y seis horas, pero que sufre contusiones en sus costillas y una ligera conmoción cerebral.



Harvey añadió: "Sentía como si el cuerpo en el que estaba no fuera el mío (todavía lo siento así). Regresé a casa y encontré docenas de moratones en mi cuerpo. Algunos de mis amigos me dijeron después que tuvieron que cargar conmigo cuando estaba inconsciente y eso probablemente explica el por qué".



La nadadora acompañó su texto con imágenes de los moratones en sus piernas y dijo tenía similares lesiones en otras partes de su cuerpo que no quería mostrar. "Desgraciadamente, estos hechos suceden más de lo que uno piensa. Se ha producido un peligroso incremento de casos registrados durante los últimos años pero todavía no se habla lo suficiente", añadió Harvey, que también incluyó recortes de prensa de casos de mujeres cuyas bebidas fueron adulteradas con sedantes. La FINA señaló en un comunicado que investigará las acusaciones y que está "profundamente preocupada por el bienestar" de Harvey.

La federación internacional añadió que está en contacto tanto con la federación canadiense de natación como con el comité organizador de los Mundiales de Budapest. Por su parte, la federación canadiense de natación afirmó que ha recibido información sobre el incidente, que se produjo en Budapest la noche anterior al regreso a Canadá del equipo, y que Harvey fue tratada por un médico en cuanto se hizo evidente que la nadadora había sido drogada. "Seguimos recopilando información sobre la situación", añadió la federación canadiense de natación.





EFE