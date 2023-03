Nadador colombiano se quejó por falta de apoyo de Min. Deporte

Durante las últimas horas, Carlos Daniel Serrano, reconocido como el mejor nadador paralímpico del mundo, se despachó contra el Ministerio del Deporte debido a que según él la entidad no ha firmado convenios con algunas competencias internacionales lo cual provocaría la preparación de los atletas que estarán en varios torneos de renombre.



En días pasados, Mariana Pajón ya había hecho una queja similar diciendo que el Ministerio no estaba apoyando los viajes de los deportistas y que se tenía que costear sus viajes ella misma.



Ahora, fue el turno del nadador santandereano que a través de su Twitter dijo: “uno entiende que el inicio del año ha sido duro, pero como vamos, Colombia volverá a las épocas en las que no figurábamos a nivel internacional”.

De igual manera, agregó: “el Ministerio del Deporte no firma convenios y los deportistas no tenemos eventos. Convencional o paralímpico, los deportistas llegaremos sin rodaje a los eventos, en desventaja ante rivales y con el grueso internacional importante muy encima: Mundiales y Panamericanos. Se paran los procesos de los deportistas que tanto dicen defender”.



Finalmente, sentenció diciendo que tiene pocas posibilidades de defender su título ya que en este primer trimestre del año ya se ha perdido tres series mundiales de paranatación.



“El año pasado, gracias a que pude competir en series mundiales, fui reconocido como el mejor nadador paralímpico del mundo, hoy, a marzo 28, ya han pasado 3 series mundiales este año. Díganme MinDeporte, ¿cómo defiendo mi título?”, concluyó.