El día que el tigre de Myke Tyson le arrancó el brazo a una mujer

Todos recuerdan los años dorados del exboxeador Myke Tyson, ganando sus peleas por ‘knock out’, demoliendo a sus rivales en pocos ‘rounds’ y ganado millones de dólares por cada enfrentamiento en el cuadrilátero. También se recuerdan sus problemas, sus excesos y sus excentricidades.



Una de ellas fue tener un tigre. Tyson compró un cachorro al que llamó ‘Kenya’ y lo mantuvo por 15 años. Incluso hasta en una película recordaron a la particular mascota del exboxeador.



Sin embargo, un día el tigre de Tyson le arrancó el brazo a una persona y los rumores en Estados Unidos decían que el animal había escapado de la mansión de Myke y había atacado a un vecino, quitándole un brazo.



Sin embargo, Tyson contó la historia real, en una conversación con el rapero Fat Joe, a través de Instagram.



“Eso no es lo que pasó. Alguien saltó por encima de la reja donde estaba el tigre y empezó a jugar con él. El tigre no conocía a la chica, así que fue un accidente malo. Saltó dentro de la propiedad donde estaba el tigre”, narró Tyson.



“Intentaron (demandarlo) hasta que descubrieron que ella saltó la cerca y se coló donde el tigre. Cuando vi lo que el tigre hizo con su brazo le di 250.000 dólares, lo que fuera porque ella estaba jodida”, desveló el exboxeador. “No puedes creer lo que pueden hacer con la carne humana, no tenía ni idea”, remató.