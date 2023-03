Murray sobre Alcaraz: ‘Estará en la cima del tenis por mucho tiempo’

Andy Murray cortó su progresión en este 2023 luego de caer en la ronda inicial del Masters 1000 de Miami ante Dusan Lajovic en un duelo que terminó con un 6-4 y 7-5 para el serbio.



Pues bien, tras su derrota, el británico en rueda de prensa fue muy autocrítico con su juego en este partido y aseguró que no se movió bien como en duelos anteriores.



“Saqué muy bien, pero el resto del partido ha sido un problema. No resté bien y cometí un número de errores que no esperaba. No sentí que me moviese bien, y eso es importante para mí, porque es algo que sí hice en la mayoría de los partidos este año. Algunos días no golpeas la bola de la mejor forma, pero mis movimientos no han sido buenos hoy”, mencionó.

Por su parte, aseguró que el cambio de pista entre Indian Wells y Miami afectó un poco su estilo de juego: “He entrenado muy bien, pero es una pista muy distinta a la de Indian Wells, mucho más rápida, y muy diferente a la pista de entrenamiento. La bola bota un poco más alto y me equivoqué en el momento de golpear algunas pelotas. A veces, con las bolas cortadas, salían un poco más. No esperaba jugar así, porque en los últimos días he entrenado bien”.



Por otro lado, Murray habló de Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, y alabó el juego del español y su virtud de imponerse en todos los terrenos: “Alcaraz tiene un juego excelente y muy completo que se traslada a todas las superficies. No es el chico más alto del circuito, pero tiene un gran saque. Es un movimiento increíble y un atleta fantástico. Tiene mucha variedad, juega mucho con la bola y es algo que espero que mantenga”.



Además, el británico espera que Alcaraz mantenga su estilo de juego sin miedos: “Sé por experiencia que es un poco más fácil jugar de esa forma cuando tienes 18 o 19 años y no tienes miedos. Espero que mantenga este estilo de juego, porque es muy emocionante de ver”.



Finalmente, Murray pidió que no se le presione a Alcaraz de alcanzar los récords de tenistas como Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer en poco tiempo: “Sé que hay mucha gente que espera que los tenistas ganen más de 20 Grand Slam, que lo ven como algo normal. No predeciría esto por nadie. Pero imagino que Alcaraz estará en la cima del juego tanto tiempo como quiera jugar”.