Luto en patinaje nacional: Carolina Otálora pidió eutanasia y falleció

En las últimas horas falleció en Bogotá la patinadora artística colombiana Carolina Otálora, una de las figuras más importantes de esta disciplina a nivel nacional.



Allegados a la deportista confirmaron que pudo mantenerse en competencia hasta el año pasado y que padeció un cáncer gástrico incurable que motivó su decisión de someterse a la eutanasia.



La sedación paliativa terminal se cumplió con ayuda de un equipo médico que aplicó los medicamentos correspondientes, tal como lo dispone la Ley en estos casos.



"Siendo las 6:20 a.m... no sé si sentirme triste o feliz... Carito ha logrado su objetivo de irse al cielo con la bendición de todos. Por favor estar listos para despedirla como ella nos lo pidió. Ahora es un angelito más en el cielo y desde allí nos cuidará a todos. Tuve la fortuna de tomar su mano en sus últimos suspiros y no sentí miedo. Creo que fue un momento feliz y simplemente se tranquilizó para volar muy alto..", dijo Juan Lemus, su esposo y compañero de carrera por más de dos décadas.