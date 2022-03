Muere Gantcho Karouskov, histórico entrenador de pesas en Colombia

El levantamiento de pesas hoy cuenta con un reconocimiento, un apoyo y un lugar destacado que en los años 80 no tenía y que se desarrolló gracias a un autoritario pero muy eficaz entrenador, quien llegó a Colombia para revolucionar esta disciplina.

Gantcho Karouskov, exentrenador de la Selección Colombia entre 1988 y 2009, falleció en su país natal, Bulgaria.



¿Quién era? Se trata nada menos que del gestor del primer oro olímpico que celebró el país, gracias a María Isabel Urrutia, en las justas de Sidney-2000.



El estricto entrenador estuvo también en el bronce olímpico de Mabel Mosquera en Atenas 2004, asesoró a Diego Salazar, ganador de la plata en Londres 2008 y abrió el camino para que otras figuras se abrieran camino en esta disciplina, entre ellos Óscar Figueroa, plata en Londres 2012 y oro en Río 2016.



“Todo lo que pasó se lo debo a Gantcho Karouskov, un hombre cruel, duro, pero él me dio la gloria. Gantcho era mi guía. Los últimos 30 días de concentración fueron difíciles. Peleamos, tuvimos desamores, pero el día de la competencia eso se olvidó. Si no hay exigencia en las pesas, no se puede triunfar”, dijo en su momento María Isabel Urrutia.