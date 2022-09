Colombia, en el mundial: este es el calendario de la selección

Entre el 23 de septiembre y el 15 de octubre se desarrollarán, en los Países Bajos y Polonia, las competencias del XIX Campeonato Mundial de Voleibol Femenino, cita en la que Colombia participará por primera vez.

El seleccionada nacional, a cargo del entrenador Antonio Rizola, iniciará el camino por su primer título mundial desempeñándose en el grupo D, zona que comparte con los equipos de Japón, Brasil, Argentina, China y República Checa.



El debut de las voleibolistas colombianas se dará el domingo 25 de septiembre, cuando, en Arnhem, ciudad neerlandesa, se enfrente con el combinado japonés, equipo líder del ranking mundial y al que ya enfrentó en la cita amistosa del Torneo de Francia.



Posteriormente, el recorrido del combinado patrio continuará el martes 27 de septiembre, ante China; el miércoles 28, ante Brasil; el viernes 30, frente a Argentina, y el 1 de octubre, cuando se mida con el seleccionado de República Checa por la última fecha de la fase de grupos.



Vale recordar que, así como el primer encuentro deportivo, Colombia competirá durante toda la fase de grupos y la fase final, en caso de pasar, sobre la cancha del GelreDome, escenario deportivo ubicado en Arnhem, Países Bajos.



Es importante señalar que solo los primeros cuatro de cada grupo avanzaran a la siguiente fase.

Calendario deportivo de la Selección Colombia de Voleibol Femenino:



25 de septiembre

Colombia VS Japón – 7:15 a.m. (COL)



27 de septiembre

Colombia VS China – 7:00 a.m. (COL)



28 de septiembre

Colombia VS Brasil – 8:00 a.m. (COL)



30 de septiembre

Colombia VS Argentina – 11:00 a.m. (COL)



1 de octubre

Colombia VS República Checa – 11:00 a.m. (COL)