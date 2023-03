Mundial de Boxeo femenino 2023: Colombia aseguró su cuarta medalla

Hay buenas noticias para el pugilismo colombiano luego de que este miércoles, las colombianas Camila Camilo, Ingrit Valencia, Jenny Arias y Angie Valdez se metieran a las semifinales del Mundial de Boxeo femenino 2023 que se realiza en Nueva Delhi, India.



La gran jornada para las boxeadoras colombianas comenzó con el pase de Camila Camilo a las instancias definitivas luego de vencer a la representante de China Taipei, Wen Su Ching a quien venció en la categoría de los 63 kilógramos.



Camila, quien ya demostró su superioridad en sus combates de rondas anteriores, no tuvo el mismo dominio en esta pelea ya que la asiática dio guerra.

Las colombianas Ingrit Valencia (50 Kgs) y Camila Camilo (63 Kgs) avanzaron a semifinales y aseguraron medallas para Colombia en el Mundial de Boxeo que se disputa en India.

De hecho, Wen Su Ching dio algunos golpes certeros a la colombiana, pero eso no evitó que la boxeadora ganara en las tarjetas por 4-1 y se metió a las semifinales donde peleará contra la rusa Nataliya Sychugev.



Por su parte, en la categoría de los 50 kilógramos, Ingrit Valencia siguió con la buena racha para las colombianas luego de meterse en las semifinales tras derrotar a la italiana Giordana Sorrentino.



El primer round no tuvo gran acción y fue más de estudio que de pelea. No obstante, el episodio lo ganó la europea. Ante esto, Valencia fue mucho más agresiva y tuvo mejor destreza.



Luego, Valencia fue por todo a buscar el triunfo y fiel a su estilo golpeó en el momento justo para conseguir convencer a los jueces lo cual logró para quedarse con el triunfo por 4-1.



Ahora, el rival de la caucana en semis será la india Zareen Nikhat quien venció a Chuthamat Raksat en su pelea.



Por otro lado, Jenny Arias que en reñido combate se metió por primera vez a esta instancia luego de derrotar a la kazaja Zhaina Shekerbekova con un dominante 3-0.



Arias se mostró mucho más agresiva a la hora de atacar y no entró en el juego de la kazaja lo cual fue favorable para el resto de la lucha.



La vallecaucana mantuvo el ímpetu en los rounds siguientes y conectó los golpes necesarios para ganar el combate. De esta manera, Arias enfrentará en semis a Enkhjargal Munguntsetseg, representante de Mongolia.



Finalmente, en el último turno del día, Angie Váldez se impuso a la local Jasmine Jasmine y consiguió cerrar de manera exitosa una extraordinaria jornada para el boxeo colombiano femenino.



Cabe señalar que este miércoles lucharon cinco colombianas, pero solo una no pudo llegar a la siguiente ronda como fue el caso de Luisa Vásquez que cayó con la china Pan Zhoi.

Ingrit Valencia continúa imponiendo un estilo dentro del cuadrilatero que hace sonreír a Colombia. 🇨🇴🥊



En el Mundial de boxeo femenino, en Nueva Delhi, logró su tiquete a semifinales. Un triunfo que hace de este torneo, uno memorable para el país.

Jenny Arias asegura para Colombia otra medalla en el Mundial de boxeo femenino, en Nueva Delhi. 🇮🇳



El fiel reflejo de la perseverancia, de nunca bajar los brazos hasta alcanzar el objetivo: resiliencia pura y un país que aplaude de pie.