Mundial de Boxeo femenino 2023: Arias y Valdez pelearán por el oro

Grandes noticias para el boxeo colombiano volvieron a llegar este jueves luego de que Jenny Arias y Angie Valdez se clasificaran para la disputa por la medalla de oro en el Mundial de Boxeo Femenino 2023 que se realiza en Nueva# Delhi, India.



Arias se impuso en su pelea en semifinales en la categoría de 54 kilógramos ante la representante de Mongolia, Enkhjargal Munguntsetseg.



La colombiana salió con decisión para esta pelea, es por ello que desde el arranque comenzó su poderío ofensivo y comenzó a lanzar varios golpes claro que desacomodaron a la asiática.

Sin embargo, eso la de Mongolia fue emparejando las cosas sobre el final del round, pero no fue suficiente para evitar que el primer asalto fuera para la colombiana.



Para el segundo parcial, la situación cambió y la rival mejoró ya que lanzó varios golpes que provocaron el triunfo de Munguntsetseg en ese segundo asalto por 2-3 en las tarjetas.



Ante esto, el tercer round sería definitivo para ambas pugilistas, pero allí Arias se llevó por delante a su rival y tuvo una clara victoria en este round por 4-1 en las tarjetas.



De esta manera, Arias irá por la medalla de oro contra la representante de China Taipéi, Wen Huant Hsiao que venció en su semifinal a la tailandesa Jutamas Jitpung.



Por otro lado, Angie Valdez también le dio alegría al país luego de clasificar a la final de los 60 kilógramos en donde derrotó a la boxeadora china, Yang Wenlu, una rival que no era nada fácil y que la colombiana pudo imponerse de la mejor manera.



Al inicio del combate, Valdez sufrió un poco, pero pudo levantar su nivel y con varios golpes inteligentes se pudo llevar el primer round con un 3-2 en las tarjetas.



Para el segundo round, la pugilista nacional se sintió mucho mejor y pudo llevarse de forma cómoda este asalto para hacerse con la victoria por decisión unánime.



Ahora, Arias luchará por el oro contra la brasileña Beatriz Ferreira que derrotó a la surcoreana Yeonji Oh.



Finalmente, Ingrit Valencia y Camila Camilo también tuvieron participación en semifinales en los 63 kg y 50 kg respectivamente, pero cayeron con sus rivales (Zareen Nikhat y Nataliya Sychugova). No obstante, se van del Mundial con la medalla de bronce.

Al son de Colombia tierra querida, Angie Valdez logró su paso a la final, en los 60 kg., del Mundial de boxeo femenino, en Nueva Delhi 🇮🇳.



Determinación y decisión pura que llenan de emoción y dibujan sonrisas. 🥊🇨🇴👐🏼 pic.twitter.com/f2goJvO8ZT — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) March 23, 2023