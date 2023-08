Mundial de Baloncesto 2023: sedes y calendario completo del torneo

Este viernes 25 de agosto dará inicio al Mundial de Baloncesto 2023 que se jugará en Filipinas, Japón e Indonesia con varias selecciones que pretender ir por el título que actualmente ostenta España.



El seleccionado español se quedó con el Mundial de 2019 que se realizó en China y en donde venció en la final a Argentina mientras que el tercer y cuarto puesto fueron para Francia y Australia, respectivamente.



España llega al Mundial liderado por Rudy Fernández y Sergio Llull y tendrán la baja sensible de Ricky Rubio, base de los Cleveland Cavaliers que decidió declinar de la convocatoria para cuidar su salud mental.

Por su parte, Estados Unidos, que no tuvo su mejor participación hace cuatro años llegando solo a cuartos de final, irá al Mundial con varias caras nuevas empezando por el entrenador que en esta ocasión será Steve Kerr, DT de los Golden State Warriors y que reemplazó a Gregg Popovich en el banquillo.



Kerr se ha decantado por traer una plantilla de grandes talentos jóvenes como es el caso de Anthony Edwards, Austin Reaves, Tyrese Haliburton, Brandon Ingram y Paolo Banchero, este último rookie de la temporada pasada en la NBA y que buscarán llegar a la final.



Otro de los favoritos al título es Francia que tendrá la sensible baja de Victor Wenbayama, Pick 1 del Draft 2023 y que esta campaña jugará en los San Antonio Spurs. De hecho, el jugador aseguró que no ir al Mundial fue un ‘sacrificio necesario’ para tener una adaptación rápida a la NBA.



Grupos del Mundial de Baloncesto 2023



Grupo A (con sede en Manila, en el Philippine Arena)



Filipinas, República Dominicana, Italia, Angola.



Grupo B (con sede en Manila, en el Araneta Coliseum)



Serbia, Puerto Rico, China, Sudán del Sur



Grupo C (con sede en Manila, en el Mall of Asia Arena)



Estados Unidos, Grecia, Jordania y Nueva Zelanda



Grupo D (con sede en Manila, en el Mall of Asia Arena)



Lituania, México, Montenegro, Egipto



Grupo E (con sede en Okinawa, en el Okinawa Arena)



Alemania, Japón, Finlandia, Australia



Grupo F (con sede en Okinawa)



Eslovenia, Venezuela, Georgia, Cabo Verde



Grupo G (con sede en Yakarta, en el Indonesia Arena)



España, Brasil, Costa de Marfil, Irán



Grupo H (con sede en Yakarta)



Francia, Canadá, Letonia, Líbano



Calendario completo del Mundial



Primera fase (25 al 30 de agosto)

*Con hora colombiana

25 de agosto



(3:00 a.m) Angola - Italia



(3:00 a.m.) Finlandia - Australia



(3:45 a.m.) México - Montenegro



(4:15 a.m.) Letonia - Líbano



(7:00 a.m.) Rep. Dominicana - Filipinas



(7:10 a.m.) Alemania - Japón



(7:30 a.m.) Egipto - Lituania



(8:30 a.m.) Canadá - Francia



26 de agosto



(3:00 a.m.) Sudán del Sur - Puerto Rico



(3:00 a.m.) Cabo Verde - Georgia



(3:45 a.m.) Jordania - Grecia



(4:45 a.m.) Irán - Brasil



(6:30 a.m.) Eslovenia - Venezuela



(7:00 a.m.) Serbia - China



(7:40 a.m.) EEUU - Nueva Zelanda



(8:30 a.m.) España - Costa de Marfil



27 de agosto



(3:00 a.m.) Italia - Rep. Dominicana



(3:30 a.m.) Australia - Alemania



(3:45 a.m.) Montenegro - Egipto



(4:45 a.m.) Líbano - Canadá



(7:00 a.m.) Filipinas - Angola



(7:10 a.m.) Japón - Finlandia



(7:30 a.m.) Lituania - México



(8:30 a.m.) Francia - Letonia



28 de agosto



(3:00 a.m.) China - Sudán del Sur



(3:00 a.m.) Venezuela - Cabo Verde



(3:45 a.m.) Nueva Zelanda - Jordania



(4:45 a.m.) Costa de Marfil - Irán



(6:30 a.m.) Georgia - Eslovenia



(7:00 a.m.) Puerto Rico - Serbia



(7:40 a.m.) Grecia - EEUU



(8:30 a.m.) Brasil - España



29 de agosto



(2:30 a.m.) Alemania - Finlandia



(3:00 a.m.) Angola - Rep. Dominicana



(3:45 a.m.) Egipto - México



(4:45 a.m.) Líbano - Francia



(6:10 a.m.) Australia - Japón



(7:00 a.m.) Filipinas - Italia



(7:30 a.m.) Montenegro - Lituania



(8:30 a.m.) Canadá - Letonia



30 de agosto



(3:00 a.m.) Sudán del Sur - Serbia



(3:00 a.m.) Georgia - Venezuela



(3:40 a.m.) EEUU - Jordania



(4:45 a.m.) Costa de Marfil - Brasil



(6:30 a.m.) Eslovenia - Cabo Verde



(7:00 a.m.) China - Puerto Rico



(7:40 a.m.) Grecia - Nueva Zelanda



(8:30 a.m.) Irán - España



Segunda Fase ( 1 al 3 de septiembre)



Se forman cuatro grupos de cuatro equipos con los grupos A-B, C-D, E-F y G-H y cada equipo se enfrenta a los dos clasificados del otro grupos. Avanzan los dos mejores a cuartos de final.



Cuartos de final (5 y 6 de septiembre)

​Semifinales (8 de septiembre)

Partido por el tercer lugar (10 de septiembre)

(3:30 a.m.) Perdedor semifinal 1 vs. Perdedor semifinal 2

Finales

(7:40 a.m.) Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2