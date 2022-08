Colombia estrena medalla en el Mundial de Atletismo

Valentina Barrios le dio a Colombia la primera medalla en la edición 2022 del Mundial de Atletismo Sub-20, que se disputa en Cali. Nacida en Barranquilla hace 20 años, logró marca nacional con un registro de 57,84 metros, para conseguir la medalla de plata.

La colombiana consiguió el registro en su cuarto lanzamiento. Adriana Vilagos, de Serbia, se colgó el oro con marca de 63,52 metros, récord para el campeonato, y la uruguaya Manuela Rotundo completó el podio, con 55,11 metros.



Tras lograr este histórico metal la colombiana aseguró: “Muy reconfortante, ya desde el Mundial pasado veníamos pullando allá, que hay que darla más. Ya fuiste a un mundial y no estar en el podio", dijo Barrios al portal Running Colombia.



Barrios estudia en Estados Unidos y tiene en Cali su segunda presentación en un Mundial de Atletismo. El año pasado, en Nairobi, terminó en el quinto lugar: “Estar arriba y motivar a los demás ayuda mucho. Se puede dar más y quedó claro que se podía”.



La colombiana tuvo otros dos lanzamientos con los que habría podido asegurar también la plata: el tercero, de 56,39, y el quinto, de 57,62_ "Yo, desde que me fui a estudiar, me dije 'Valentina, tenemos que trabajar duro, 54 no puede se tu fin, no solo por Colombia sino por ti', agrego la medallista.