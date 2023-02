Mujer salió de su fiesta con sus dos novios y se hizo viral

En la actualidad estamos viviendo una época en donde hay varios tipos de reacciones amorosas y que están comenzando a ser normalizadas como es el tema de las relaciones abiertas o poligámicas que ahora se ven más y más.



Ese es el caso de una mujer que en un vídeo fue vista con dos hombres al tiempo, demostrando que el poliamor es posible.



En el metraje, se ve como la mujer se encontraba en un gran dilema, ya que no era capaz de decidirse por dos hombres que al parecer eran sus novios.

“Esa chica andaba en la feria con dos hombres y no se decidía con cual estar. Aquí se enojó uno y se fue, pero se dio cuenta que no podía dejar a su amorcito en brazos del otro así que regresó por ella”, se menciona la persona que narra el clip.



En principio, la mujer bailó con uno de los hombres mientras que el otro estaba con otra mujer, pero después de un momento se devolvió y comenzar a intercambiar besos y abrazos.



El clip se hizo viral sumando más de 4 millones de reproducciones y varias personas dejaron algunas reacciones curiosas: “De esos problemas quiero en mi vida”, “Ay no ella hasta de dos y yo aquí ni el perro me orina, que suerte tienen algunas”, “Yo también quiero vivir ese sueño”.