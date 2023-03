Mujer amenazó de muerte a ex esposa de Anuel AA

Pese a que Anuel y Yailin rompieron su relación, la dominicana sigue siendo protagonistas de varios titulares en los medios nacionales, internacionales y redes sociales.



Principalmente, se ha hablado de su fallida relación con la expareja de Karol G y del nacimiento de su hija, Cattleya, la hija que tuvieron en común y que nació hace apenas unos días.



Aunque Anuel ha presumido su soltería, la cantante ha preferido guardar silencio y ahora en las últimas horas fue amenazada por una TikToker que asegura que la cantante la robó hace unos años.

Se trata de una mujer que se hace llamar ‘La Lominera’ y que en un vídeo que se hizo viral, amenazó duramente a Yailin.



“Por encima de todos ustedes, donde quiera que yo me tope con ‘Yailin la más viral’ en cualquier bar, en cualquier sitio, puede andar con 80 guardias de seguridad, le voy a vaciar la 9 milímetros que yo tengo, en la cabeza. ¿qué me importa a mí caer presa? Yo soy una loca. Para que me pague todo lo que me robó, me lo va a pagar”, comentó la mujer.



Pese a que no dio detalles, se presume que el supuesto huro se dio varios años antes de que se conociera su relación con Anuel. Al parecer ‘La Lominera’ le había dado una oportunidad de trabajo a Yailin en un cabaret y allí habría hurtado algunas cosas.



“A ti Yailin La Más Viral, o me buscas todo lo que me robaste en el cabaret, o el día que yo me encuentre contigo por más seguridad que tú tengas, te voy a vaciar mi pistola en la cabeza. El día que Yailin me demande a mí, ese día deja de respirar, te lo digo yo”, concluyó.