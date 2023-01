Insólito: Mujer agendaba varias citas en la semana para comer gratis

Con tal de ahorrar un poco dinero, una mujer estadounidense encontró un método bastante curioso para no tener que gastar tanto en alimentación y es el de tener varias citas durante la semana.



La joven de 28 años identificada como Vivian Tu, dio a conocer su caso en su cuenta de Tik Tok y allí desveló que hacía desde hace dos años este método para ahorrar dinero mientras vive en New York, una de las ciudades más caras del mundo para vivir.



Los hechos habrían ocurrido entre 2016 y 2018 según la mujer y aunque en principio lo hacía para conocer a alguien, luego se dio cuenta de que si salía varias veces ahorraba una gran cantidad de dinero.

“No empecé a tener citas solo por comida. En mi opinión, ir deliberadamente a citas para una comida gratis no es una gran idea. Pero, si el pensamiento es como: ‘Oh, puedo ir a un restaurante de tapas divertido gratis, o puedo gastar mi propio dinero en comida en la tienda de comestibles que todavía necesito cocinar’”, comentó en entrevista para ‘Elite Daily’.



La mujer ante esta estrategia se dio cuenta que estaba ahorrando entre 50 y 100 dólares por semana lo cual le permitió que sus ingresos en New York aumentaran.



Al final, Vivian dijo que no se sentía culpable por lo que hizo y que la estrategia fue tan efectiva que salía hasta seis veces por semana con personas diferentes.