¡Atención! Hospital de Pereira anuncia muerte cerebral de Lucas Villa

El hospital Universitario San Jorge confirmó que Lucas Villa tiene muerte cerebral. La noticia se da luego de que el paciente no presentara signos de recuperación.



Juan Carlos Restrepo, gerente del hospital de Pereira, se pronunció al respecto: "No obstante a la atención especializada brindada en la UCI, el paciente no presentó ninguna respuesta neurológica posterior a suspender la sedación y el estudio imagenológico es concordante con isquemia cerebral global. Es así como al paciente se le diagnostica muerte encefálica".