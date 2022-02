Muere Moses Moseley actor de The Walking Dead

El actor Moses J. Moseley, uno de los "zombies" más populares de la serie "The Walking Dead", ha fallecido a los 31 años, según ha informado esta madrugada su mánager, Tabatha Minchew, en su cuenta de Instagram.

Varios medios estadounidenses que recogen la noticia señalan que su cuerpo ha sido encontrado en un puente sobre la autopista en la zona de Hudson Bridge en Stockbridge (Georgia), días después de que su familia presentase una denuncia por desaparición.



"Te amo @mosesmoseley, tuvimos tantos años increíbles de amistad juntos, siempre nos divertimos mucho juntos. Me alegro de que hayas sido parte de nuestra familia durante tanto tiempo. Ojalá tuviéramos más tiempo. Se te extrañará mucho", ha escrito Minchew tras conocer la noticia.



Moseley, que empezó su carrera como modelo y actor en 2010, se hizo popular tras interpretar el papel de la icónica mascota zombi de Michonne en la serie "The Walking Dead" entre 2013 y 2015; también formó parte de la serie "Watchmen", de HBO, y actuó en la película "The Hunger Games: Catching Fire" ("Los juegos del hambre: en llamas" 2013).



Al parecer, las investigaciones abiertas para esclarecer los hechos se centran en un posible suicidio y fuentes familiares han confirmado que el cuerpo del actor tenía una herida de bala.





EFE