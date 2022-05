Mr. Black le compuso canción a su hijo: 'Quisiera devolver el tiempo'

Este fin de semana se dio a conocer una mala noticia para el cantante colombiano MR. Black. El fallecimiento de su hijo de forma intempestiva lo motivó a escribir una canción en su honor.

De acuerdo con el diario El Heraldo el lamentable hecho se dio mientras que el joven Edwin Antequera Meléndez jugaba un partido de fútbol.



En redes sociales el artista publicó: “Esta letra es pa’ ti, papi. quisiera que esto fuera un sueño; que aún estoy dormido; que este dolor que estoy sintiendo al despertar se fue. Quisiera devolver el tiempo para estar contigo, quisiera estar en este momento para decirte que siento que el tiempo me ha quedado corto y eso a mí me duele, que no alcancé a darte todo lo que te mereces”.



El cantante agregó: “Mi querido hijo, mi pedacito de alma tu vida se ha apagado. Tu corazón no seguirá latiendo y el mío quisiera hacer lo mismo. No hay manera de superar esta perdida. Contigo murió una parte de mí, pero el resto te sigue amando con la misma intensidad de siempre”.